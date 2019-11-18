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الأقصر تعتمد خرائط حوضي الخمسين 12 والكابوسية بحضور ملاكهم

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 05:13 م
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بوابة الفجر
طاهر الحساني
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اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، خرائط المخططات التنفيذية الخاصة بأراضي حوضي الخمسين 12 والكابوسية، وذلك بحضور الأهالي من ملاك الأراضي بهذه المناطق، ومحمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، واللواء هشام شادى السكرتير العام لمحافظة الأقصر واللواء الدكتور عماد ابو العزايم السكرتير المساعد.

وأوضح المهندس عبد المسيح نبيل مدير التخطيط العمرانى بالمحافظة، أنه فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر تم الانتهاء من كافة إجراءات اعتماد المخططات التنفيذية للأراضي بحوض الخمسين 12 وحوض الكابوسية، وذلك تمهيدًا للبدء فى اصدار التراخيص اللازمة للأهالي.

جدير بالذكر أن مشكلات التراخيص الخاصة بهذه المناطق استمرت لاكثر من 15 سنة مما كان يمثل عائقا أمام الأهالى للبدء فى استغلال الأراضى الخاصة بهم، وخلال لقائه بالمواطنين استمع محافظ الأقصر لاهم شكاوى المواطنين بمختلف المدن والقرى، وذلك لدراستها ووضع الحلول المناسبة لها.
الأقصر تعتمد خرائط حوضي الخمسين 12 والكابوسية بحضور ملاكهم
الأقصر تعتمد خرائط حوضي الخمسين 12 والكابوسية بحضور ملاكهم
الأقصر تعتمد خرائط حوضي الخمسين 12 والكابوسية بحضور ملاكهم
الأقصر تعتمد خرائط حوضي الخمسين 12 والكابوسية بحضور ملاكهم
الأقصر تعتمد خرائط حوضي الخمسين 12 والكابوسية بحضور ملاكهم
الأقصر تعتمد خرائط حوضي الخمسين 12 والكابوسية بحضور ملاكهم
الأقصر تعتمد خرائط حوضي الخمسين 12 والكابوسية بحضور ملاكهم
الأقصر تعتمد خرائط حوضي الخمسين 12 والكابوسية بحضور ملاكهم
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مصر خرائط الاقصر اخبار

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