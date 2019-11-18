المصرية لمكافحة المنشطات: المكملات الغذائية ملوثة وتسبب الضعف الجنسي (فيديو)

قال الدكتور أسامة غنيم، الرئيس التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إن المنظمة بمثابة الحارس على العدالة الرياضية داخل مصر، والحفاظ على نزاهة ونظافة الرياضة المصرية، مشيرًا إلى أن المنظمة المصرية لها دورين فيما يتعلق بالمنشطات، يتمثل في الدور التوعوي والتثقيفي للرياضيين والشباب في الجامعات والمدارس، بالتحذير مما يتعرض له الإنسان نتيجة تعامله مع المكملات الغذائية وبعض المواد الضارة.





وأضاف "غنيم"، خلال حواره مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن المكملات الغذائية تؤدي لإيقاف الرياضيين وبعدهم عن الرياضة والنجومية، مشيرًا إلى أن مشكلة الشباب في الرغبة في لفت انتباه الفتيات، وعمل فورمة الساحل وعمرو دياب، وأن يسير في الشارع مفتول العضلات، ولكنه عندما يذهب للجيم يأخذ مكملات غذائية مصنعة في أكبر مصانع في العالم في أمريكا، ولكن له مضار أثناء التخزين على الكبد والقلب والكلى للإنسان العادي.



