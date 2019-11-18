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محافظ القليوبية يبحث استغلال جزء من شارع الخمسين بشبرا الخيمة للمنفعة العامة (صور)

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 05:08 م
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق،محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، إجتماعا بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة،بحضور الدكتور علاء عبد الفتاح رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمهندسة سلوى عبد الوهاب نائب رئيس الهيئة والوفد المرافق لهما من المهندسين الاستشاريين والمهندس احمد سند مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة وإسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات، وعدد من الإدارات المعنية بالمحافظة لبحث أنسب السبل للاستفادة من المساحة الكبيرة لشارع الخمسين بشبرا الخيمة.

وقال المحافظ انه سيتم استغلال مساحة الشارع في ٢٢ مترا فقط، واستغلال باقي مساحة الخمسين مترا للمنفعة العامة كإنشاء مدارس أو حدائق حسب طبيعة التربة وما يناسبها في هذه المنطقة، وسيتحدد ذلك بعد عمل جسات أرضية لأرض الشارع باستخدام أحدث الأجهزة من خلال إدارة الشبكات بالمحافظة.

وأشار المحافظ الي أنه لا بد من إستغلال باقي مساحة الشارع لخدمة المواطنين، وذلك بعد الإبقاء على مساحة ٢٢ مترا تكفي تماما للطريق المروري بالشارع، وتم إقتراح تسليم الأرض لهيئة الأبنية التعليمية لبناء مدارس على الجزء المتبقي من الشارع وتم الاتفاق على مشاركة مسئولي الشبكات الأرضية والتخطيط العمراني لتنفيذ هذا الاقتراح ومعرفة ما إذا كانت باقي المساحة بالشارع صالحة للبناء عليها أم يوجد أي عائق تحت الأرض.
محافظ القليوبية يبحث استغلال جزء من شارع الخمسين بشبرا الخيمة للمنفعة العامة (صور)
محافظ القليوبية يبحث استغلال جزء من شارع الخمسين بشبرا الخيمة للمنفعة العامة (صور)
محافظ القليوبية يبحث استغلال جزء من شارع الخمسين بشبرا الخيمة للمنفعة العامة (صور)
محافظ القليوبية يبحث استغلال جزء من شارع الخمسين بشبرا الخيمة للمنفعة العامة (صور)
محافظ القليوبية يبحث استغلال جزء من شارع الخمسين بشبرا الخيمة للمنفعة العامة (صور)
محافظ القليوبية يبحث استغلال جزء من شارع الخمسين بشبرا الخيمة للمنفعة العامة (صور)
محافظ القليوبية يبحث استغلال جزء من شارع الخمسين بشبرا الخيمة للمنفعة العامة (صور)
محافظ القليوبية يبحث استغلال جزء من شارع الخمسين بشبرا الخيمة للمنفعة العامة (صور)
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مصر شارع الخمسين القليوبية اخبار

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