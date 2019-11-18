محافظ المنيا: أعمال ترميم للكنيسة الأثرية تمهيداً لمضمها لمسار رحلة العائلة المقدسة

تفقد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم أعمال الصيانة والترميم والتجديدات والتي تجري بالكنيسة الأثرية بمنطقة جبل الطير بمركز سمالوط،تحت اشراف وزارتي السياحة والاثار، وكان في استقبال المحافظ القمص داود ناشد وكيل مطرانية سمالوط.



أوضح المحافظ أن صيانة وترميم الكنيسة الأثرية، تأتي ضمن الأعمال الخاصة بضم كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير لمسار رحلة العائلة المقدسة عقب إدراج الدير ضمن رحلة الحج الدينية العالمية بمصر، بعد موافقة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، لتكون بذلك الكنيسة مزارًا سياحيًا يقصده الملايين على مدار العام ليس فقط على المستوى المحلى بل من جميع أنحاء العالم.



وتشمل الاعمال التي تنفذها مطرانية سمالوط انشاء فندق العائلة المقدسة، بطاقة تصل الى 44 غرفة، حيث يتكون من (كافتيريا – مطعم- غرف إقامة) وذلك لاستقبال زوار الكنيسة، كما شملت الاعمال أيضًا فك وتركيب البازلت بعرض واحد متر في الاتجاهات الأربعة للكنيسة على أن يتم رد الشيء لأصله من خلال التنسيق الكامل مع المطرانية.







