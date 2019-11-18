رئيس جامعة الأزهر يكرم طلاب أصول الدين بالمنوفية.. ويحذرهم من الشائعات



وحذر رئيس الجامعة خلال لقائه الأبوي مع الطلاب، من الانسياق وراء الشائعات التي يتم بثها بين الحين والآخر على منصات مواقع «التدمير الاجتماعي»، مؤكدا أن الهدف منها نشر الإحباط وبث الطاقة السلبية بين أبناء الوطن.



وطالب فضيلة رئيس الجامعة، عمداء وأساتذة الجامعة، بضرورة ربط الأنشطة الطلابية بقضايا المجتمع المصري، وذلك لدمج الطلاب بقضايا المجتمع ورفع الوعي لدى الطلاب بالقضايا الحياتية، بما يخدم الوطن ويدعم رسالة جامعة الأزهر ورؤيتها الأكاديمية والمجتمعية، في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.



كما دعا رئيس الجامعة، إدارات الكليات بالقاهرة والأقاليم لتنظيم فعاليات وندوات توعوية بهدف تعميق الانتماء وحب الوطن لدى منسوبي الجامعة من الطلاب والطالبات.



وفي نهاية الاحتفالية قام رئيس الجامعة بتوزيع الهدايا الرمزية على الطلاب، وتكريم مجموعة من الطلاب المتفوقين، من جانبهم توجه الطلاب بالشكر والتقدير لفضيلة رئيس الجامعة معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة واللفتة الأبوية الكريمة.



جدير بالذكر ان كلية أصول الدين بالمنوفية من الكليات المتميزة حيث كانت فى طليعة الكليات التى تم اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم كلية أصول الدين بالمنوفية، للاطمئنان على العملية التعليمية، والمشاركة في تكريم المتميزين من الطلاب الحاصلين على تقدير ممتاز وجيد جدا وذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة، بمرافقة الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لفرع الوجة البحرى بطنطا، والدكتور عبد الفتاح خضر، عميد الكلية.