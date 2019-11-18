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نائب محافظ الإسماعيلية يكرم طالب جائزة أقوى ناشئي في العالم

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 05:04 م
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بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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كرم المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، يرافقه سامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والجابون خالد بسيونى رئيس منطقة الإسماعيلية للقوى البدنية، الطالب أمير محمد السيد الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة جامعة قناة السويس بقسم الميكانيكا أول ناشئي تحت ٢٣ سنة ثوانى كبار فوق ٢٣ سنة الحائز على جائزة أقوى ناشئي فى العالم وكسر رقم عالم اسكوات وتوتال الناشئين بمجموع ٨٠٠ كيلو فى بطولة القوة البدنية فى فنلندا وضمن منتخب مصر.

وقد أهداه نائب المحافظ درع المحافظ وشهادة تقدير معربا عن بالغ سعادته بالبطل الشاب الذى رفع أسم مصر والإسماعيلية عالميًا.
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