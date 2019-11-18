Advertisements
Advertisements
Advertisements

إخلاء سبيل 9 متهمين بتدابير إحترازية بـ "التخابر مع تركيا"

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 05:04 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـروة هيـكل 
Advertisements
قررت الدائرة الاولي ارهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى المنعقدة بمجمع محاكم طرة إخلاء سبيل 9 متهمين بالقضية رقم 955 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعرفة اعلاميا بـ "التخابر مع تركيا" بتدابير إحترازية ولم تستأنف نيابة امن الدولة على القرار حتي الآن.

كانت قد اتهمت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين 24 متهمًا بتكوين شبكة تخابر وتجسّس مع دولة تركيا، لاتهامهم بالإضرار بالأمن القومي والمصالح القومية للبلاد والانضمام لجماعة إرهابية.

وتجري النيابة تحقيقات شبه يومية مع المتهمين في القضية 955 لسنة 2017، المقبوض عليهم، والذين يتم تجديد حبسهم علي ذمة القضية لمدة 45 يومًا، وتجرى التحقيقات فى سرية تامة لتعلقها بالأمن القومي المصري،وتسلمت النيابة تقارير الاجهزة الفنية، حول المضبوطات التي تم تحريزها مع المتهمين التي أكدت قيامهم باستخدام «ريسيفرات» والاستعانة بمجموعة من كروت الهواتف المحمولة المجهولة،لتحويل المكالمات عن طريق برنامج سري عبر شبكة الإنترنت.

وتم الاستعانة بخبراء مسئولين لتفريغ المضبوطات التي تمثلت فى«أجهزة تمرير المكالمات الدولية، وأجهزة إرسال واستقبال الموجات الكهرومغناطيسية، ومحطات النانو، وأجهزة حاسب الى وأجهزة تجسس، آلات تصوير وتسجيل صغيرة ومتناهية الصغر» وذلك لكتابة تقارير وافية عن تلك الأجهزة وضمها الي محضر التحريات،كما تم تسلم تقريرواف من خبراء فى الاتصالات عن كيفية تمرير المكالمات،لمواجهة المتهمين بها.

واستمعت النيابة الي اعترفات المتهمين حول العناصر التي يعملون معها بدولة تركيا، وكيفية حصولهم علي اجهزة تمرير المكالمات عبر الانترنت،والمهندسين الذين قاموا بتركيب أطباق الاشارة علي الأسطح،وتم مواجهتهم بتحريات المخابرات العامة،التي أكدت اتفاق عناصر تابعة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر من تنظيم الإخوان الدولى الموجودين بمصر، على وضع مخطط يهدف إلى استيلاء الإخوان على السلطة فى مصر عن طريق إرباك الأنظمة القائمة فى مؤسسات الدولة المصرية بغية إسقاطها.

تم الاستماع إلى أقوال المتهمين حول علاقاتهم بجماعة الاخوان الارهابية وتاريخ انضمامهم اليها، وكيفية التعامل فى الفترة الأخيرة والمسئول الأول عن تجنديهم من الجماعة، وهل تم تجنيد شباب آخر من عدمه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيابة امن الدولة متهمين جنايات القاهرة تركيا التحقيقات

أخبار تهمك

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ ساعتين و 25 دقيقة

يلا كورة live بث مباشر ماتش مصر وجزر القمر تصفيات أمم إفريقيا yalla shoot 7sry مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

منذ ساعتين و 20 دقيقة

لايف مباشر live مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط ماتش SALAH EGYPT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE

منذ ساعة و 18 دقيقة

كورة ستار EGY مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر .. kora live رابط مباراة مصر اليوم LIVE

منذ ساعتين و 17 دقيقة

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ ساعتين و 50 دقيقة

KORA COOL| مشاهدة مباراة الجزائر وبوتسوانا بث مباشر yalla shoot يلا شوت plus رابط ماتش الجزائر algerie

الآن

مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر yalla shoot يلا شوت اليوم الاثنين 18-11-2019 "مباراة ودية live"

منذ حوالي 3 ساعات

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ حوالي 11 ساعة

«كول كورة اون live»: مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش مصر اليوم SALAH

منذ ساعتين و 22 دقيقة

يلا شووت MATCH Algerie مشاهدة مباراة الجزائر بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الجزائر قناة مفتوحة

الآن

يلا live شوت PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد جزر القمر بث مباشر رابط يوتيوب ARAB GOAL كورة لايف مصر اليوم YALLA

منذ ساعتين و 27 دقيقة

رابط live مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر "يلا شوت الجديد"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة رحيل حسام البدري عن المنتخب

منذ نصف ساعة

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ ساعتين و 49 دقيقة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE EGYPT

منذ ساعتين و 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

تأييد إخلاء سبيل 3 متهمين في المحور الإعلامي للإخوان

إخلاء سبيل 5 متهمين بينهم صحفية بجريدة الشعب بتدابير احترازية

تجديد حبس 5 متهمين وإخلاء سبيل أخرى بتهمة نشر أخبار كاذبة

تأييد إخلاء سبيل 6 متهمين لاتهامهم بالانضمام لـ"طلائع حسم" الإرهابية

بالأسماء.. إخلاء سبيل 4 متهمين حدث بقضية "الصفافير" وأمن الدولة تستأنف

بالأسماء.. تجديد حبس 6 متهمين بقضية "المحور الإعلامي"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:25 م

مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر yalla shoot يلا شوت اليوم الاثنين 18-11-2019 "مباراة ودية live"

رابط live مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر "يلا شوت الجديد"

02:30 م

KORA COOL| مشاهدة مباراة الجزائر وبوتسوانا بث مباشر yalla shoot يلا شوت plus رابط ماتش الجزائر algerie

08:32 م

يلا شووت MATCH Algerie مشاهدة مباراة الجزائر بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الجزائر قناة مفتوحة

08:32 م

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

02:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status