محافظ الفيوم يعقد لقاء لخدمة المواطنين بمركز إطسا (صور)





وأكد المحافظ أنه سوف يتم التواصل مع مدير أمن الفيوم لإنهاء المشكلة ووضع أنسب الحلول لها، كما تم عرض شكوى أحد الأهالي من إقامة مجمع طبي خيري على أرض أملاك الدولة بقرية منيا الحيط ولم يتم تشغيله، ومشكلة عدم تشغيل وحدة المطافي بالقرية، حيث كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة إطسا بفحص الشكوى والمعاينة على الطبيعة وإعداد تقرير مفصل والعرض عليه لإزالة أسباب المشكلة وإيجاد الحلول القانونية لها.





كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة إطسا بتوفير عدد من الأكشاك لبعض الحالات الأولي بالرعاية بالمركز، ووجه بسرعة توفير مكان بديل لمكتب تموين الغرق لإدخال المبني القديم خطة التطوير، كما وجه مسئول التضامن الاجتماعي بالمركز بتوفير بعض المساعدات المالية لبعض الطلبة الأيتام، ووجه بتوفير مصاريف إجراء عملية جراحية لبعض الحالات الأولى بالرعاية من خلال بعض الجمعيات الخيرية.



ووجه محافظ الفيوم، عددا من الشباب باستغلال ملتقى التوظيف الذي تم افتتاحه اليوم بمركز شباب إطسا واختيار وظيفه لهم، حيث تم توفير عدد 6000 فرصة العمل للشباب.



وعقب اللقاء تفقد محافظ الفيوم أعمال تركيب البلدورات الخرسانية وصيانة الرصيف بالطريق الدائري، حيث أكد علي ضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية في تركيب البلدورات وسرعة إنهاء كافة أعمال الرصف بالطريق.



عقد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، اليوم الاثنين، لقاءً لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا للاستماع إلى شكوى أهالي المركز والعمل على حلها، بحضور المحاسب عادل عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة إطسا.وخلال اللقاء تم عرض شكوى أحد المواطنين من وقف إقامة المباريات الرياضية بمركز شباب إطسا.