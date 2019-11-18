مصر تواصل مسلسل التعثر وتكتفي بالتعادل أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

سقط المنتخب المصري في فخ التعادل السلبي أمام نظيره منتخب جزر القمر، فى إطار مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون عام 2021، بالتعادل السلبي بدون أهداف ليفقد المنتخب نقتطين أخرين فى سباق الصعود لكأس الأمم.









ولم يظهر منتخب مصر بصورة جيدة خلال اللقاء، ليفقد نقتطين بعدما تعادل منتخب مصر خلال اللقاء الأول بهدف لكل منتخب أمام كينيا على ملعب برج العرب بالأسكندرية، وكان سجل هدف مصر الوحيد محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.









واتيح أمام لاعبي منتخب مصر أكثر من كرة خطيره أمام مرمى جزر القمر، كان أبرزهم فى الشوط الأول سدد محمود عبد المنعم كهربا تسديدة فى العارضة ثم اتيحت أكثر من فرصة خطيرة لمحمود حسن تريزيجيه الذى لم يستطيع ترجمة الفرص لأهداف.









وقام حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر بعدة تغييرات على التشكيل من البداية عن الذى واجه به المنتخب نظيره منتخب كينيا بمشاركة كل من محمد هانى بدلا من أحمد فتحى وأيمن أشرف بدلا من عبدالله جمعه وأحمد سيد زيزو بدلا من حسين الشحات.









وشارك خلال الشوط الثانى لمصر كل من حسين الشحات ومروان حمدي وعبدالله جمعه ولكن لم يستطيع المنتخب تسديل أى أهداف خلال اللقاء.









ترتيب مجموعة مصر بعد نهاية الشوط الأول

جزر القمر 4 نقاط





مصر نقتطين





كينيا نقطة





توجو بلا نقاط.





وسيستضيف منتخب كينيا اليوم نظيره منتخب توجو فى تمام السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة.