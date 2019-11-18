Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصر تواصل مسلسل التعثر وتكتفي بالتعادل أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 04:58 م
Advertisements
منتخب مصر
منتخب مصر
محمد جمال
Advertisements
سقط المنتخب المصري في فخ التعادل السلبي أمام نظيره منتخب جزر القمر، فى إطار مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون عام 2021، بالتعادل السلبي بدون أهداف ليفقد المنتخب نقتطين أخرين فى سباق الصعود لكأس الأمم.


ولم يظهر منتخب مصر بصورة جيدة خلال اللقاء، ليفقد نقتطين بعدما تعادل منتخب مصر خلال اللقاء الأول بهدف لكل منتخب أمام كينيا على ملعب برج العرب بالأسكندرية، وكان سجل هدف مصر الوحيد محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.


واتيح أمام لاعبي منتخب مصر أكثر من كرة خطيره أمام مرمى جزر القمر، كان أبرزهم فى الشوط الأول سدد محمود عبد المنعم كهربا تسديدة فى العارضة ثم اتيحت أكثر من فرصة خطيرة لمحمود حسن تريزيجيه الذى لم يستطيع ترجمة الفرص لأهداف.


وقام حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر بعدة تغييرات على التشكيل من البداية عن الذى واجه به المنتخب نظيره منتخب كينيا بمشاركة كل من محمد هانى بدلا من أحمد فتحى وأيمن أشرف بدلا من عبدالله جمعه وأحمد سيد زيزو بدلا من حسين الشحات.


وشارك خلال الشوط الثانى لمصر كل من حسين الشحات ومروان حمدي وعبدالله جمعه ولكن لم يستطيع المنتخب تسديل أى أهداف خلال اللقاء.


ترتيب مجموعة مصر بعد نهاية الشوط الأول
جزر القمر 4 نقاط

مصر نقتطين

كينيا نقطة

توجو بلا نقاط.

وسيستضيف منتخب كينيا اليوم نظيره منتخب توجو فى تمام السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر منتخب مصر وجزر القمر منتخب مصر مصر وجزر القمر اليوم مصر وجزر القمر

أخبار تهمك

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ ساعتين و 30 دقيقة

رابط live مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر "يلا شوت الجديد"

منذ حوالي 3 ساعات

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر yalla shoot يلا شوت اليوم الاثنين 18-11-2019 "مباراة ودية live"

منذ حوالي 3 ساعات

كورة ستار EGY مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر .. kora live رابط مباراة مصر اليوم LIVE

منذ ساعتين و 22 دقيقة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE EGYPT

منذ ساعتين و 46 دقيقة

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ ساعتين و 55 دقيقة

يلا live شوت PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد جزر القمر بث مباشر رابط يوتيوب ARAB GOAL كورة لايف مصر اليوم YALLA

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

منذ ساعتين و 24 دقيقة

يلا كورة live بث مباشر ماتش مصر وجزر القمر تصفيات أمم إفريقيا yalla shoot 7sry مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر

منذ ساعة و 19 دقيقة

«كول كورة اون live»: مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش مصر اليوم SALAH

منذ ساعتين و 27 دقيقة

يلا شووت MATCH Algerie مشاهدة مباراة الجزائر بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الجزائر قناة مفتوحة

الآن

KORA COOL| مشاهدة مباراة الجزائر وبوتسوانا بث مباشر yalla shoot يلا شوت plus رابط ماتش الجزائر algerie

الآن

عاجل.. حقيقة رحيل حسام البدري عن المنتخب

منذ 36 دقيقة

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ ساعتين و 54 دقيقة

لايف مباشر live مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط ماتش SALAH EGYPT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE

منذ ساعة و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

تاريخيًا.. تفوق كاسح لمنتخب مصر على منتخبات مجموعته في تصفيات أمم إفريقيا 2021

صفقة الأهلي المحتملة.. ماذا قدم كهربا قبل العودة من جديد لأحضان المنتخب ؟

موعد مباراة مصر وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا 2021

ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل مع كينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جزر القمر وحسام البدرى يصحح أخطاء مباراة كينيا

البدري يدرس وجود تغييرات فى تشكيل مصر أمام جزر القمر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:25 م

مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر yalla shoot يلا شوت اليوم الاثنين 18-11-2019 "مباراة ودية live"

رابط live مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر "يلا شوت الجديد"

02:30 م

KORA COOL| مشاهدة مباراة الجزائر وبوتسوانا بث مباشر yalla shoot يلا شوت plus رابط ماتش الجزائر algerie

08:32 م

يلا شووت MATCH Algerie مشاهدة مباراة الجزائر بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الجزائر قناة مفتوحة

08:32 م

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

02:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status