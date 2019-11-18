محافظ القليوبية: 400 مليون جنيهًا لتنفييذ الخطة المالية.. ويوجه بإنهاء المشروعات مبكرًا (صور)

بحث الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية،مع الجهات التنفيذية بالمحافظة الإسراع في تنفيذ الخطة المالية وإنهاء المشروعات في وقت مبكر.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الاثنين، والذي تم فيه إستعراض الخطة السنوية المالية للعام المالي ٢٠١٩-٢٠٢٠ والتي بلغت ٤٠٠ مليون جنيه، حيث تم إنفاق التمويل الوارد خلال الربع الأول من الخطة السنوية بالكامل بنسبة ١٠٠%، وذلك في مجالات الرصف والأنفاق والكباري وتحسين الطرق والأمن والمرور والبيئة والإطفاء، موجها الجهات التنفيذية القائمة على تنفيذ الخطة بضرورة الإسراع في التنفيذ وإنهاء المشروعات في وقت مبكر لأهميتها الشديدة للمحافظة ولخدمة المواطنين.



حضر الاجتماع أشرف سالم مدير عام التخطيط وعادل صبرة مدير عام الشئون المالية والإدارية ومحمد فوزي مدير المكتب الفني للمحافظ، وعدد من الإدارات المعنية بالمحافظة.

