استعدادات خاصة لـ محمد رمضان في "أقوى حفل" بالرياض (صور)

تجرى العديد من التجهيزات والاستعدادات الخاصة بحفل النجم محمد رمضان، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية والذي من المقرر إقامته الخميس المقبل ٢١ نوفمبر الجاري.

يحمل حفل رمضان شعار "اقوى حفل في الرياض" ونفذت معظم التذاكر مع الساعات الأولى من طرحها حيث من المتوقع حضور الآلاف من محبيه من الأسر الخليجية والعربية والشباب من مختلف الأعمار ممن تم تخصيص أماكن للوقف لهم أمام المسرح الذي تم تشييده وتصميمه بإشراف تامر فوزي بتقنيات خاصة ليستوعب الفقرات الاستعراضية العالمية والخطة التي سيتم الكشف عنها خلال الحفل لتكون مفاجأة للجمهور .

الحفل يتم برعاية ودعم المستشار ترك آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومن إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ويشرف على تنظيمه نبيل السويسى الذي حقق العديد من النجاحات في اضخم الحفلات العربية ومؤخرا بحفلات محمد رمضان و الإشراف الفني للحفل محمد جابر وإشراف المسرح لتامر فوزى والإضاءة يقوم بتصميمها العالمي وليد الحريرى والألعاب النارية سامى يوسف، بالإضافة إلى ستايلست نهال المصرى، إخراج مسرحى تامر كرم.