إنتر ميلان يصفع برشلونة في صفقته الكبرى

وذكرت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية، أن برشلونة يسعى للانتهاء من ملف خليفة لويس سواريز في خط هجوم الفريق، وتود إدارة البارسا الحصول على خدمات الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر والذي يتمتع بعلاقة قوية مع مواطنه ليونيل ميسي أيقونة النادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية، أن برشلونة يسعى للانتهاء من ملف خليفة لويس سواريز في خط هجوم الفريق، وتود إدارة البارسا الحصول على خدمات الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر والذي يتمتع بعلاقة قوية مع مواطنه ليونيل ميسي أيقونة النادي الكتالوني.

وتابعت، أن إنتر يستعد لتوجيه ضربة مدوية إلى برشلونة عن طريق تمديد تعاقد لاوتارو مع الفريق، وذلك بعدما ظهر بصورة رائعة خلال الموسم الحالي، ولفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى وعلى رأسهم برشلونة.

وتابعت، أن إنتر يستعد لتوجيه ضربة مدوية إلى برشلونة عن طريق تمديد تعاقد لاوتارو مع الفريق، وذلك بعدما ظهر بصورة رائعة خلال الموسم الحالي، ولفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى وعلى رأسهم برشلونة.