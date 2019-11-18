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إنتر ميلان يصفع برشلونة في صفقته الكبرى

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 04:20 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يسعى مسئولو نادي برشلونة اهتمامه لضم النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، لخلافة لويس سواريز في خط هجوم البلوجرانا بالفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية، أن برشلونة يسعى للانتهاء من ملف خليفة لويس سواريز في خط هجوم الفريق، وتود إدارة البارسا الحصول على خدمات الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر والذي يتمتع بعلاقة قوية مع مواطنه ليونيل ميسي أيقونة النادي الكتالوني.

وتابعت، أن إنتر يستعد لتوجيه ضربة مدوية إلى برشلونة عن طريق تمديد تعاقد لاوتارو مع الفريق، وذلك بعدما ظهر بصورة رائعة خلال الموسم الحالي، ولفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى وعلى رأسهم برشلونة.

واختتمت الصحيفة، أن لدى إنتر الكثير من الأفكار لحماية نجم خط هجوم فريقه من إغراءات برشلونة، حيث ترغب إدارة النيراتزوري في إلغاء أو زيادة الشرط الجزائي بعقد اللاعب والمحدد بقيمة 111 مليون يورو، لحمايته من إغراءات البارسا.
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