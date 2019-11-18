يلا كورة live بث مباشر ماتش مصر وجزر القمر تصفيات أمم إفريقيا yalla shoot 7sry مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر

live7hd رابط، مصر وجزر القمر الآن يلا شوت اليوم، ماتش مصر ضد جزر القمر يلا شوت حصري، كورة جول مصر ضد جزر القمر بث مباشر kooora goal، كورة ستار مصر ضد جزر القمر kora starتقام مواجهة منتخب مصر أمام جزر القمر في الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام المباراة في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووقع المنتخب الوطني المصري في فخ التعادل بالجولة الأولى أمام منتخب كينيا بنتيجة هدف لكل منتخب في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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Manage فيما حقق منتخب جزر القمر فوزًا هامًا على منتخب توجو خارج ملعبه بنتيجة هدف نظيف، في الجولة الأولي أيضاً، والتي جعلت الفريق يتصدر المجموعة

ويحاول الكابتن حسام البدري إجتياز أي أزمة جديدة، له رفقة الفراعنة، وتخطي هذه المرحلة مع المنتخب الذي يعاني من سوء كبير في الأداء وتراجع في المستوي.

تقام مباراة مصر وجزر القمر اليوم الاثنين الموافق 18- 11 2019 في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة ، الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية والخامسة بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة والواحدة بتوقيت جينرتيش ، وتذاع المباراة عبر قنوات بي ان سبورت bein sports HD2،الناقل الحصري لتصفيات امم افريقيا ، بالاضافة الى امكانية متابعته عبر البث المباشر لموقع الفجر الرياضي.

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ويخوض المنتخب المصري المباراة في ظل غياب النجم الأبرز للمنتخب المصري في السنوات الاخيرة وهو اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي وذلك لتعرضه لإصابه قوية خلال مباراة فريقه أمام فريق مانشستر سيتي الانجليزي في الدوري الانجليزي الممتاز ، ويعول البدري في مباراة اليوم على العديد من النجوم وفي مقدمتهم محمود حسن تريزجيه وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ، ويفتقد المنتخب أيضا لجهود لاعبي فريق بيراميدز بسبب عدم حضورهم في التوقيت المحدد لهم من قبل جهاز الفراعنة.

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الإثنين، ويمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد جزر القمر على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد جزر القمر في عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش مصر ضد جزر القمر، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة مصر ضد جزر القمر في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

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ويلعب المنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني، ضمن منافسات المجموعة السابعة والتي تضم كل من "جزر القمر وكينيا وتوجو"، كورة ستار شاهد حصريا مباراة مصر ضد جزر القمر KORA STAR، ضمن الجولة الثانية للمجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.

يلا شووت بلس حيث يبحث حسام البدري المدير الفني، عن تحقيق الفوز خارج الديار وتعويض خيبة أمل التعادل أمام منتخب كينيا، بالجولة الأولى، YALLA SHOOT PLUS مصر تستنجد بجزر القمر في مباراة الفرصة الواحدة بالتصفيات الإفريقية.

موعد مباراة مصر ضد جزر القمر بتصفيات الأمم الإفريقية

ويحل المنتخب الوطني ضيفا على جزر القمر، في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة والرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد جزر القمر بالتصفيات الإفريقية

كورة جول حيث أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein sports HD2، عن إذاعة مباراة مصر ضد جزر القمر عبر قنواتها،الناقل الحصري للتصفيات الإفريقية، KORA GAOL تابع حصريا مصر تحل ضيفا على جزر القمر، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.

فشل منتخب مصر في الحصول على الفوز الاولي ضمن الجولة الاولي التى خاضها على ارضية ملعبه وامام جماهيرة KORA ON LINE حينما تعادل مع منتخب كينيا في المباراة التى انتهت بالتعادل الاجابي بهدف لمثله وحصد منتخب مصر نقطة واحده من المباراة الاولي ويسعي في المباراة اليوم امام منتخب جزر القمر ان يحقق الفوز الاولي له KORA COOLفي تصفيات كاس امم افريقيا وحصد اول ثلاث نقاط كامله من مباراة اليوم التى سوف تكون صعبه على منتخب مصر خارج ملعبه KORA STAR

بينما على الجانب الاخر اليوم يدخل منتخب جزر القمر KORA LIVE صاحب الارض والجمهور في مباراة اليوم من الجولة الثانيه من دور المجموعات وقد تمكن منتخب جزر القمر في مباراة الجولة الاولي ان يحقق الفوز خارج ملعبه امام منتخب توغو والتى انتهت بنتيجة هدف وحيد بدون رد وحصد اول ثلاث نقاط له في المباراة الاولي ويسعي في المباراة اليوم ان يحقق الفوز علي منتخب مصر خمصه في المباراة من الجولة الثانيه في مواجهة سوف تكون صعبه YALLA SHOOT LIVE

سوف تنقل اليوم مباراة مصر وجزر القمر في الجولة الثانيه من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة تصفيات امم افريقيا 2019 KORA STAR على قناة بي ان سبورت الاولي والتى سوف يكون اليوم عليه المعلق المصري علي محمد علي ، كما سوف تنقل جميع مباريات بطولة كاس امم افريقيا من التصفيات على قنوات بي ان سبورت الرياضية وهي الناقل الحصري للمباريات في البطولة YOUTUBE LIVE

كورة جول Egypt KORAGOAL، للاستمتاع بمباراة جزر القمر ضد مصر، المقرر انطلاقها في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

بث مباشر جزر القمر ضد مصر كورة لايف KORA LIVE

الأسطورة ONLINE لمشاهدة ممتعة للمباراة النارية المرتقبة بين الفريقين Egypt، حيث يدخل منتخب جزر القمر بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في المباراة الأولى على منتخب توجو، ليتصدر المجموعة، في ظل تعثر الفراعنة أمام كينيا.

بث مباشر لمباراة جزر القمر ضد مصر كول كورة COOLKORA

يسعى المنتخب المصري بقيادة مدربه حسام البدري،لتحقيق فوزه الأول في التصفيات لإقتناص صدارة ترتيب المجموعة بفوز ثمين خارج قواعده Egypt vs Comoros ONLINE.







