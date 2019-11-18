لايف مباشر live مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط ماتش SALAH EGYPT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE

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الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 04:16 م
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مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر
مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر
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كورة أونلاين يستعد عشاق الكرة المصرية لمشاهدة مباراة من العيار الثقيل، حيث يحل المنتخب الوطني ضيفا على جزر القمر، بالتصفيات الإفريقية، KORA ONLINE، بث مباشر ثاني مباريات المنتخب الوطني بالمجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.
ويلعب المنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني، ضمن منافسات المجموعة السابعة والتي تضم كل من "جزر القمر وكينيا وتوجو"، كورة ستار شاهد حصريا مباراة مصر ضد جزر القمر KORA STAR، ضمن الجولة الثانية للمجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.
يلا شووت بلس حيث يبحث حسام البدري المدير الفني، عن تحقيق الفوز خارج الديار وتعويض خيبة أمل التعادل أمام منتخب كينيا، بالجولة الأولى، YALLA SHOOT PLUS مصر تستنجد بجزر القمر في مباراة الفرصة الواحدة بالتصفيات الإفريقية.
موعد مباراة مصر ضد جزر القمر بتصفيات الأمم الإفريقية
ويحل المنتخب الوطني ضيفا على جزر القمر، في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة والرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد جزر القمر بالتصفيات الإفريقية
كورة جول حيث أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein sports HD2، عن إذاعة مباراة مصر ضد جزر القمر عبر قنواتها،الناقل الحصري للتصفيات الإفريقية، KORA GAOL تابع حصريا مصر تحل ضيفا على جزر القمر، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.
ويسعى حسام البدري المدير الفني، في مصالحة الجماهير المصرية، بتحقيق الفوز خارج دياره والصعود لقمة المجموعة، يعد تعادله أمام كينيا بهدف لكل فريقه على ملعبه ووسط جماهيره بالجولة الأولى، كورة بلس حيث تقام بطولة الأمم الإفريقية في العاصمة الكاميرونية ياوندي 2021، KORA PLUS مصر تحل ضيفا على جزر القمر بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.
كورة لايف، حيث خاض الفراعنة مباراتيين ودييتين قبل بداية التصفيات أمام كل من بتسوانا وليبيريا، وانتهوا بفوز المنتخب الوطني بهدف دون رد، لها بعض المباريات الودية قبل إنطلاق البطولة، KORA LIVE تابع مباراة مصر وجزر القمر بدور المجموعات للتصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية.
ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهد مباراة مصر ضد منتخب جزر القمر بموقع الفجر الرياضي عبر رابط كورة فور جول، KORA4GOAL، بدون تقطيع وبث حي ومباشر بدون إعلانات.


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مصر ضد جزر القمر مباراة مصر وجزر القمر

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