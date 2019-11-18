محمد حاتم: شخصيتي في "ممالك النار" شخصية تخيلية انعكاس للمواطن المصري

تنطلق اليوم الحلقة الثانية من مسلسل "ممالك النار" والتي تشهد الظهور الأول للفنان محمد حاتم بشخصية جمال الكاتب.

وعلق محمد حاتم عن دوره: " أنه يقوم بدور جمال الكاتب أبن عبد الكريم الحسيني الذي وجد طومان باي عند نزوله مصر واختضنه في منزله وسيكون صديق طومان باي المقرب بعد أن ينشئوا معا ولكن سيسلك طومان باي المسلك العسكري وسيقوم جمال الكاتب بالعمل ككاتب في ديوان الإنشاء ومساعد لابن اياس المؤرخ المصري المعروف وسيكون الصديق الذي سيقف بجوار طومان باي في رحلته"، وأضاف حاتم " أن جمال الكاتب شخصية خيالية وليست مثبتة في التاريخ وتم وضعها كعين للمشاهد ليرى الجزء المدني والاجتماعي للشعب المصري في هذا الزمن"

وعن تجربته في مسلسل ممالك النار أكد محمد حاتم " أنه بدأ التصوير من ديسمبر العام الماضي واستغرق التصوير 6 أشهر قضاها في تونس حيث صوروا المسلسل في عدة مناطق هناك منها الحمامات وسوسة ومونستير وتونس القديمة وغيرها" وقال " يعتبر المشاركة في عمل مثل ممالك النار تجربة ملهمة وهامه من العمل مع مخرج عالمي بيتر ويبر وطاقم عمل من ثقافة مختلفة افادني بشكل شخصي كما أن الاسكريبت كان مشوق من أول حلقة ومشاركة في عمل بميزانية ضخمة تحسب للمنتج ياسر حارب الذي قدم كل الدعم لتقديم عمل بهذا الشكل"

يعرض ممالك النار من الأحد إلى الأربعاء على mbc, mbc masr, mbc masr 2.

يذكر أن أحدث أعمال محمد حاتم كان فيلم "لما بنتولد" والذي شارك في مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان أيام قرطاج السينمائية ومن المقرر عرضة خلال فاعليات الدورة القادمة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما قدم مسرحية "نهاية الحب" على مسرح الفلكي، ويعد الآن لمسلسل "بخط الأيد" وكل أسبوع يوم جمعة.