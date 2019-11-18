الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «live SPORT» رابط مصر HD

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة منتتخب مصر ضد جزر القمر بث مباشر كورة اون لاين kora on line ، اليوم الاثنين الموافق 18/11/2019 ضمن مبارايات الجولة الثانية في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية 2021 ،

ويسعى حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري في تحقيق الفوز الرسمي الأول له مع الفراعنة وذلك بعد التعادل في مباراته الرسمية الأولى أمام المنتخب الكيني في الجولة الماضية بهدف لمثله.

موعد مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر كورة ستار kora star والقنوات الناقلة لها :-

تقام مباراة مصر وجزر القمر اليوم الاثنين الموافق 18- 11 2019 في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة ، الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية والخامسة بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة والواحدة بتوقيت جينرتيش ، وتذاع المباراة عبر قنوات بي ان سبورت bein sports HD2،الناقل الحصري لتصفيات امم افريقيا ، بالاضافة الى امكانية متابعته عبر البث المباشر لموقع الفجر الرياضي.

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ويخوض المنتخب المصري المباراة في ظل غياب النجم الأبرز للمنتخب المصري في السنوات الاخيرة وهو اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي وذلك لتعرضه لإصابه قوية خلال مباراة فريقه أمام فريق مانشستر سيتي الانجليزي في الدوري الانجليزي الممتاز ، ويعول البدري في مباراة اليوم على العديد من النجوم وفي مقدمتهم محمود حسن تريزجيه وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ، ويفتقد المنتخب أيضا لجهود لاعبي فريق بيراميدز بسبب عدم حضورهم في التوقيت المحدد لهم من قبل جهاز الفراعنة.

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