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بنك القاهرة يخفض أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار 1%

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 03:43 م
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اسعار الفائدة في بنك القاهرة
اسعار الفائدة في بنك القاهرة
محمد عصام
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أعلن بنك القاهرة اليوم الإثنين، خفض أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار ذات عائد ثابت التي سيتم إصدارها حديثا بداية من هذا الأسبوع تأثرا بقرار البنك المركزي الأخير بتخفيض أسعار الفائدة.

 

وقررت لجنة الاصول والخصوم بالبنك قررت خفض أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار المختلفة ذات عائد ثابت بنفس المقدار الذي أعلن عنه البنك المركزي يوم الخميس الماضي .

 

اسعار الفائدة الجديدة على شهادات استثمار بنك القاهرة:

 

وقالت مصادر ببنك القاهرة لبوابة "الفجر"، إن أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار أصبحت تتراوح بين 10.75 % إلى 7.50% مقارنة 11.75% قبل قرار البنك المركزي.

 

ويقوم بنك القاهرة بإصدرا العديد من شهادات الاستثمار  3 سنوات و 5 سنوات وسبع سنوات.

 

وأصبح العائد الجديد على الشهادة بريمو ستار التى يصدرها  بنك القاهرة لمدة 3 سنوات، 10.50% للعائد شهريا، و 10.60% للعائد ربع سنويا، و10.75% للعائد سنويا.


 وكان العائد على شهادة بريمو ستار يبلغ 11.5% للعائد الشهري و 11.6 للعائد ربع سنوي، و11.75% للعائد سنويا.

 

وبلغ العائد الشهري على شهادة الخمس سنوات نحو 9.50% سنويًا، والعائد الربع سنوي 9.75% سنويا، في حين انخفض العائد  الربع سنوي للشهادة سبع سنوات إلى 7.50% سنويا.

 

بنك القاهرة يخفض اسعار الفائدة على  شهادات الاستثمار لثاني مرة في 2019:

وهذة ثاني مرة يقوم فيها بنك القاهرة خفض العائد على شهادات الاستثمار التى يقوم بإصدارها حيث سبق في أغسطس  تخفيضها بنسبة 1.5% بعد قرار البنك المركزي بخفض اسعار الفائدة وقتها بنسبة 1.5%.

 

البنك المركزي يخفض اسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالى:

 

وقام البنك المركزي الاسبوع الماضي بخفض جديد في أسعار الفائدة  لتصل إلى 12.25%  و13.25% على الإيداع والإقتراض، بسبب تحسن الاداء الاقتصادي وانخفاض معدلات التضخم إلى أدني مستويتها  نهاية أكتوبر الماضي.

 

 

 

 

 

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