"زراعة النواب" تشكل لجنة لدراسة مشكلة الترع ومساقي الأراضي

شكلت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لجنة من مسئولي الرى بمحافظة البحيرة والنائبين أحمد العرجاوى ومحمود هيبة، وذلك لدراسة مشكلة الترع ومساقى الأراضي الموجودة في النهايات، وذلك بسبب عدم الالتزام بتطوير الترع ومساقى الري للأراضي الموجودة في النهايات والتي نفذ مشروع تطوير الري بمركز أبو حمص محافظة البحيرة لخدمتها.



وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن تطوير القناطر الخيرية، حيث قررت اللجنة تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المشروع.، كما ناقشت أيضا وناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب السلاب، بشأن المطالبة بإحلال وتجديد الكباري الواقعة بقرية شربين محافظة الدقهلية.



بالإضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن قيام الضرائب العقارية بتحصيل ضرائب من الفلاحين نظير مشروع الري المطور بأراضيهم بمركز ديرب نجم- محافظة الشرقية على الرغم من عدم تشغيله.



