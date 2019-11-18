Advertisements
Advertisements
Advertisements

مساء اليوم.. لقاء بين الحبيب جملي ويوسف الشاهد

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 03:31 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
يلتقي رئيس الحكومة المكلف الحبيب جملي مساء اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2019، رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد قبل انطلاقه المنتظر غدا في لقاء الأحزاب والمنظمات والخبراء.

ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، استقبل الجمعة 15 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج يوسف الشاهد المكلف بحكومة تصريف الأعمال، إلى حين تشكيل الحكومة القادمة من طرف الحبيب جملي ونيلها الثقة من قبل مجلس نواب الشعب.

وصرح يوسف الشاهد أن رئيس الجمهورية كلفه بمهام تصريف أعمال الحكومة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، بينما سلّم رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الجمعة 15 نوفمبر 2019، الحبيب الجملي المرشّح لمنصب رئيس الحكومة رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة.
Advertisements

أخبار تهمك

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ حوالي 10 ساعة

«كول كورة اون live»: مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش مصر اليوم SALAH

منذ أقل من ساعتين

KORA COOL| مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر yalla shoot يلا شوت اليوم الاثنين 18-11-2019 في تص

منذ ساعة و 17 دقيقة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ أقل من ساعتين

FE EL3ARDA.. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر لايف بدون تقطيع رابط HD

منذ ساعة و 20 دقيقة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر NOW جول SALAH

منذ ساعتين و 5 دقيقة

يلا live شوت PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد جزر القمر بث مباشر رابط يوتيوب ARAB GOAL كورة لايف مصر اليوم YALLA

منذ أقل من ساعتين

لايف مباشر live مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط ماتش SALAH EGYPT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE

منذ 33 دقيقة

كورة ستار EGY مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر .. kora live رابط مباراة مصر اليوم LIVE

منذ ساعة و نصف

لايف رابط live مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر coolkora | بث مباشر مباراة مصر وجزر القمرHD

منذ ساعة و 27 دقيقة

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ ساعتين

رابط live مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بتاريخ 18-11-2019 تصفيات كأس أمم أفريقيا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر yalla shoot يلا شوت اليوم الاثنين 18-11-2019 في تصفيات كأس أم

منذ ساعتين و 24 دقيقة

يلا شووت MATCH EgYpT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش مصر قناة مفتوحة

منذ ساعة و 17 دقيقة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE EGYPT

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:25 م

مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر yalla shoot يلا شوت اليوم الاثنين 18-11-2019 في تصفيات كأس أم

KORA COOL| مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر yalla shoot يلا شوت اليوم الاثنين 18-11-2019 في تص

03:32 م

رابط live مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بتاريخ 18-11-2019 تصفيات كأس أمم أفريقيا

02:30 م

يلا شووت MATCH EgYpT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش مصر قناة مفتوحة

03:32 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر NOW جول SALAH

02:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: منتدى الشرق الأوسط: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت ملايين الدولارات للإخوان والقاعدة وحزب الله

ads
DMCA.com Protection Status