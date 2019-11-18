مساء اليوم.. لقاء بين الحبيب جملي ويوسف الشاهد

يلتقي رئيس الحكومة المكلف الحبيب جملي مساء اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2019، رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد قبل انطلاقه المنتظر غدا في لقاء الأحزاب والمنظمات والخبراء.





ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، استقبل الجمعة 15 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج يوسف الشاهد المكلف بحكومة تصريف الأعمال، إلى حين تشكيل الحكومة القادمة من طرف الحبيب جملي ونيلها الثقة من قبل مجلس نواب الشعب.



