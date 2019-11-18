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بمناسبة عيد ملادهما.. أحمد السعدني يهنئ أحمد حلمي ومنى ذكي

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 03:28 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرص الفنان أحمد السعدني على تهنئة صديقه الفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى ذكي بعيد ميلادهم.

حيث قام السعدني بنشر صورة لهم من خلال خاصية "الستوري" عبر حسابه الشخصي، بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق على الصورة قائلاً: "كل سنة وانتوا حلوين، ربنا يخليكوا لبعض".

يُشار إلى أن الفنان أحمد السعدني يُعرض له حاليًا على قناة "dmc" مسلسل "شبر مية"، والمسلسل مأخوذ من "فورمات" أجنبى وتدور أحداثه في إطار الـ45 حلقة، وهو من إخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة "سينرجى"، والمسلسل بطولة نجلاء بدر، أحمد السعدني، محمد على رزق، ثراء جُبيل، نهى عابدين، رجاء الجداوى، مراد مكرم.

الجدير بالذكر أن أحمد السعدني شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "زي الشمس"، والمسلسل من تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز، وهو من بطولة أحمد السعدني، ريهام عبد الغفور، دينا الشربيني، سوسن بدر، أحمد داوود.
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الكلمات المفتاحية

منى زكي فن أخبار الفن والمشاهير أخبار الفن أحمد حلمي أحمد السعدني

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