في "معرض دبي": 9 طائرات جديدة تتعاقد عليها مصر للطيران



وتم الإعلان عن هذا التعاون الجديد، خلال فاعليات معرض دبي الدولي للطيران 2019.



وقام بتوقيع الاتفاقية كلا من الطيار أشرف الخولي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وأنجوس كيلي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيركاب»، بحضور الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وفيليب اسكرادجز، الرئيس التجاري للشركة.



وفي هذا السياق، أعرب الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران عن بالغ تقديره لشركة آيركاب لدعمها لمصر للطيران في تنفيذها لإستراتيجيتها الطموحة ورؤيتها المستقبلية لتطوير أسطولها الجوي من مختلف الطرازات. "يسعدني تواجدي اليوم في معرض دبي الدولي للطيران ليس فقط للإعلان عن صفقاتنا الجديد بل وتعزيز أواصر التعاون المستمر مع شركة آيركاب شريكنا الاستراتيجي في تطوير أسطول شركتنا العريقة."



وأضاف قائلًا: "نسعى جاهدين لتقديم كل ما هو أفضل من خدمات تلبي متطلبات ورغبات عملائنا حول العالم من خلال ضم طرازات جديدة متطورة تتمتع بقدر كبير من الإمكانات والرفاهية لراحتهم وتقديم تجربة سفر جديدة تلبي تطلعاتهم في كل رحلة يسافرونها على متن مصر للطيران."



ومن جانبه أعرب انجوس كيلي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيركاب» عن سعادته بهذا التعاون قائلة: "يسعدنا أن نساهم في تطوير خدمات شركة عريقة كمصر للطيران من خلال مساهمتنا في خطة تطوير أسطولها الجوي، كما أود أن أوجه الشكر لمصر للطيران على ثقتهم في آيركاب. ونعدهم أننا سنعمل جميعًا جاهدين مع شركائنا في هذه الصفقات – شركة بوينج، شركة أيرباص – على تحقيق خطة مصر للطيران المستقبلية لتطوير أسطولها وتقديم كل ما هو أفضل لعملائها."



• عن مصر للطيران

مصر للطيران هي الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وأحد الشركات الأعضاء بتحالف ستار العالمي، لديها أكثر من 87 عامًا من الخبرة في مجال النقل الجوي، تمتد خدماتها لتصل إلى أكثر من 75 وجهة في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية.



• عن آيركاب

شركة آيركاب هي شركة رائدة عالميًا في مجال تأجير الطائرات حيث تمتلك 1،360 طائرة مملوكة أو مستأجرة أو ضمن الطلبيات الحالية، بالإضافة إلى 43.5 مليار دولار من إجمالي الأصول وذلك اعتبارًا من 30 سبتمبر 2019. تقوم آيركاب بتوفير خدماتها لنحو 200 عميل في ما يقرب من 80 دولة من خلال تقديم حلول شاملة للأسطول. أيركاب مدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية (AER) ومقرها الرئيسي في دبلن هذا بالإضافة فروع الشركة في شانون ولوس أنجلوس وسنغافورة وأمستردام وشانغهاي وأبو ظبي وسياتل وتولوز.

أعلنت مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية والعضو الـ 21 في تحالف ستار العالمي، عن إبرامها لصفقتين مع شركة آيركاب الأمريكية لتأجير الطائرات يتضمنا انضمام طائرتين من طراز B787-9 Dreamliner، بالإضافة إلى تحويل 7 طائرات من إجمالي 15 طائرة من طراز A320neo، والتي تم التعاقد عليهم سابقًا خلال فاعليات المعرض عام 2017، إلى A321neo والمقرر انضمامهم قريبًا إلى أسطول مصر للطيران وذلك بنظام الإيجار التشغيلي.