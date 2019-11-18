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وزير التنمية المحلية: فوجئنا بالأمطار الغزيرة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 03:27 م
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مجلس النواب
مجلس النواب
عبداللطيف هيبة
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قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن هناك توجيهات من قبل رئيس الجمهورية بشمول أى مشروع يتم تدشينه أو طرق بخدمات الصرف الصحي، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض دراسة تقوم بها لجان على مستوى وزاري بشأن مواجهة أزمة سقوط الأمطار والسيول، وكيفية حلها مستقبلا، سيتم عرضها قريبا على القيادة السياسية.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع اللجنة الخاصة المشتركة المشكلة برئاسة سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب لبحث موضوع "غرق بعض الشوارع نتيجة الأمطار" اليوم الإثنين، والمكلفة بإعداد تقرير عنها يعرض على المجلس، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين، مشددا على أن الحكومة والمحافظات كانت مستعدة للسيول والأمطار التى سقطت بخطة وعقد مجلسي محافظين لتوضح كل محافظة استعداداتها وما تواجه من عقبات تحول دون مواجهة السيول وتم إمدادها بالمعدات، وتابع "نحن كمسئولين كنا مستعدين، إلا أن كمية الأمطار التى سقطت في محافظة القاهرة كانت لأول مرة بكمية كبيرة وغير مسبوقة، وهطلت على المحافظات ما بين 7 لـ91 مليون متر مكعب، وفقا لرصد وزارة الرى".

وقال الوزير، إن الحكومة تقوم بتوفير 40 مليار جنيه سواء من الداخل أو الخارج، لإصلاح الطرق الداخلية والخارجية بالقرى والمدن للانتهاء منها جميعا خلال 3 سنوات، مضيفا "من ذلك المبلغ 35 مليار جنيه مقسمة لـ17 ونص مليار تصرف حاليا لتطوير الطرق الخطرة والسريعة، والتطوير يتم بشكل مواز أي الطرق الداخلية والخارجية، وتم تكليفى من قبل رئيس الوزراء بتوجيه المحافظين، أن تقوم بتخطيط الطرق وعرضها للانتهاء منها خلال 3 سنوات أي ما كان التكلفة.
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