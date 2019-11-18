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ربع مليون قطعة ملابس في معرض "دكان الفرحة" بجامعة عين شمس 

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 03:25 م
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بوابة الفجر
آية حمروشي
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افتتح صباح اليوم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر وأ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس معرض ملابس " دكان الفرحة "، بحضور ا. أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان المصري وأ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمهندس شادى سالم مدير المشروعات والمقدم تامر عبد الفتاح القائم بعمل مدير الصندوق وأ. محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

وأعرب أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عن تقديره لمبادرة صندوق تحيا مصر لخدمة طلاب جامعة عين شمس، حيث توفر المبادرة ربع مليون قطعة ملابس وشنط وأحذية جديدة من أفضل وأجود الماركات.

وأكد أن الجامعة خاطبت كل الكليات لحصر أعداد الطلاب المستهدفين بالإضافة لطلاب وطالبات المدن الجامعية، حيث يتوقع إستفادة ١٠ آلاف طالب وطالبة من المعروضات والتي تتاح للجميع مجانًا وبلا أي مقابل.

وأضاف أ.د. عبد الفتاح سعود أن المعرض يستمر فى استقبال الطلاب يوميًا حتى الخميس القادم ويستفيد منه قرابة عشر الآف طالب وطالبة من بينهم ٤٥٠٠ من طلاب المدن الجامعية، مشيرًا إلى أن لدينا قاعدة بيانات بالطلاب المستحقين للدعم من خلال صندوق التكافل الإجتماعي بالجامعة.

وأشاد  بجهود صندوق تحيا مصر والخدمات المميزة التى يقدمها الصندوق في مختلف المجالات.

كما أشار أ. محمد مختار المتحدث الإعلامي باسم صندوق تحيا مصر، إلى أن "دكان الفرحة" واحدة من المبادرات التي يقدمها الصندوق، والتى تهدف لتوفير خدمات مميزة وبصورة كريمة لجميع  فئات المجتمع وخاصة الشباب وستقام المبادرة فى العديد من الجامعات.
ربع مليون قطعة ملابس في معرض "دكان الفرحة" بجامعة عين شمس 
ربع مليون قطعة ملابس في معرض "دكان الفرحة" بجامعة عين شمس 
ربع مليون قطعة ملابس في معرض "دكان الفرحة" بجامعة عين شمس 
ربع مليون قطعة ملابس في معرض "دكان الفرحة" بجامعة عين شمس 
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