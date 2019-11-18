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اسعار الذهب اليوم الاثنين 18-11-2019 في مصر

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 02:29 م
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اسعار الذهب في مصر
اسعار الذهب في مصر
محمد المسلمي
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يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الاثنين 18_11_2019 في مصر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي .

اسعار الذهب اليوم الاثنين 18_11_2019 في مصر

وسجلت اسعارالذهب "عيار 18"،598.28 جنيه ، والذهب"عيار21"، 697.99 جنيه، وسعر"عيار 24" 797.69جنية

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 398.84 جنيه للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الاثنين 18_11_2019 في مصر بالجنية المصري  والدولار

اسعار الذهب اليوم الاثنين 18_11_2019

دولار أمريكي

سعر الذهب بـ جنيه المصري

عيار الذهب

47.22$

94.761

اسعار الذهب عيار 24

43.29$

45.698

سعر الذهب عيار 22

41.32$

71.666

اسعار الذهب عيار 21

35.42$

571.46

اسعار الذهب عيار 18

27.55$

47.444

سعر الذهب عيار 14

23.84$

97.380

سعر الذهب عيار 12

1.483$

696.23

اسعار أوقية الذهب

333.78$

5.334

اسعار جنيه الذهب

47.682$

761.941

اسعار كيلو الذهب

 اسعار الذهب اليوم الاثنين 18_11_2019

 اسعار الذهب في الايام السابقة في مصر

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

اليوم

456.63

587.10

687.10

782.78

16 نوفمبر

458.66

589.72

589.72

786.28

15 نوفمبر

393.78

595.18

694.39

793.57

14 نوفمبر

396.06

594.10

693.12

792.12

13 نوفمبر

396.06

594.10

693.12

792.12

12 أكتوبر

 



 اسعار الذهب اليوم الاثنين 18_11_2019

اسعار الذهب في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

النوع

750 الي 752

عيار 24

687 الي 689

عيار22

656 الي 658

عيار 21

562 الي 664

عيار 18

437 الي 439

عيار 14
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