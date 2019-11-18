اسعار الذهب اليوم الاثنين 18-11-2019 في مصر
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الاثنين 18_11_2019 في مصر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي .
اسعار الذهب اليوم الاثنين 18_11_2019 في مصر
وسجلت اسعارالذهب "عيار 18"،598.28 جنيه ، والذهب"عيار21"، 697.99 جنيه، وسعر"عيار 24" 797.69جنية
وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 398.84 جنيه للجرام
الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية
للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .
اسعار الذهب اليوم الاثنين 18_11_2019 في مصر بالجنية المصري
والدولار
اسعار الذهب اليوم الاثنين 18_11_2019
|
دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ جنيه المصري
|
عيار الذهب
|
47.22$
|
94.
|
اسعار الذهب عيار 24
|
43.29$
|
45.
|
سعر الذهب عيار 22
|
41.32$
|
71.
|
اسعار الذهب عيار 21
|
35.42$
|
571.46
|
اسعار الذهب عيار 18
|
27.55$
|
47.
|
سعر الذهب عيار 14
|
23.84$
|
97.
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.483$
|
696.
|
اسعار أوقية الذهب
|
333.78$
|
5.334
|
اسعار جنيه الذهب
|
47.682$
|
761.941
|
اسعار كيلو الذهب
اسعار الذهب في الايام السابقة في مصر
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
اليوم
|
456.63
|
587.10
|
687.10
|
782.78
|
16 نوفمبر
|
458.66
|
589.72
|
589.72
|
786.28
|
15 نوفمبر
|
393.78
|
595.18
|
694.39
|
793.57
|
14 نوفمبر
|
396.06
|
594.10
|
693.12
|
792.12
|
13 نوفمبر
|
396.06
|
594.10
|
693.12
|
792.12
|
12 أكتوبر
اسعار الذهب في مصر بدون مصنعية
|
سعر الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية
|
النوع
|
750
الي 752
|
عيار 24
|
687
الي 689
|
عيار22
|
656
الي 658
|
عيار 21
|
562
الي 664
|
عيار 18
|
437
الي 439
|
عيار 14