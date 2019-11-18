يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الاثنين 18_11_2019 في مصر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي .

اسعار الذهب اليوم الاثنين 18_11_2019 في مصر

وسجلت اسعارالذهب "عيار 18"،598.28 جنيه ، والذهب"عيار21"، 697.99 جنيه، وسعر"عيار 24" 797.69جنية

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 398.84 جنيه للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الاثنين 18_11_2019 في مصر بالجنية المصري والدولار

اسعار الذهب اليوم الاثنين 18_11_2019

دولار أمريكي سعر الذهب بـ جنيه المصري عيار الذهب 47.22$ 94. 761 اسعار الذهب عيار 24 43.29$ 45. 698 سعر الذهب عيار 22 41.32$ 71. 666 اسعار الذهب عيار 21 35.42$ 571.46 اسعار الذهب عيار 18 27.55$ 47. 444 سعر الذهب عيار 14 23.84$ 97. 380 سعر الذهب عيار 12 1.483$ 696. 23 اسعار أوقية الذهب 333.78$ 5.334 اسعار جنيه الذهب 47.682$ 761.941 اسعار كيلو الذهب

اسعار الذهب اليوم الاثنين 18_11_2019

اسعار الذهب في الايام السابقة في مصر

عيار 14 عيار 18 عيار 21 عيار 24 اليوم 456.63 587.10 687.10 782.78 16 نوفمبر 458.66 589.72 589.72 786.28 15 نوفمبر 393.78 595.18 694.39 793.57 14 نوفمبر 396.06 594.10 693.12 792.12 13 نوفمبر 396.06 594.10 693.12 792.12 12 أكتوبر







اسعار الذهب اليوم الاثنين 18_11_2019

اسعار الذهب في مصر بدون مصنعية