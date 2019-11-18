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تحذير أمريكي من عمليات الليزك لهذا السبب

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 02:17 م
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الليزك
الليزك
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حذر مسؤول سابق في إدارة الغذاء والدواء الأميركية، من الخضوع لعمليات الليزك المتخصصة في تصحيح البصر، لافتًا إلى أن يجب التوقف عن جرحات الليزك بشكل نهائي، على الرع من أنه كان أحد المصوتين بالموافقة على عمليات اليزك في القرن الماضي عام 1998 ميلاديا.

وقال "واكسلر": "لقد تجاهلنا بشكل أساسي البيانات المتعلقة بتشوهات الرؤية التي استمرت لأعوام، أعدت فحص الوثائق وقلت إن هذا ليس جيدا".

وشهدت نتائج دراسة استقصائية سابقة أجرتها إدارة الأغذية والعقاقير، أن أكثر من 95% من المرضى الذين خضعوا لعملية الليزك، كانوا راضين عن نتائج العملية التي وافق عليها المسؤولون الفدراليون عام 1998، ولكن هناك آخرين عانوا مضاعفات خطيرة.

وبحسب موقع "سي بي إس" الأمريكي توصل "واكسلر" إلى أن نسبة من تعرضوا للمضاعفات بعد الليزك، بين 10 و30%.
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