وزير قطاع الأعمال العام يستقبل وفدًا من "اليابان لحلول الغذاء" لبحث التعاون المشترك





استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركة "اليابان لحلول الغذاء - Japan Food Solutions"، بحضور المهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، لبحث التعاون المشترك.





واستمع الوزير إلى عرض تقديمي من مسؤولي الشركة حول نشاط شركة اليابان لحلول الغذاء، ومنتجاتها المختلفة والتي تتضمن صور تصنيعية متعددة للخضروات والفواكه المصرية بشكل مميز مع مراعاة معايير الجودة اليابانية الصارمة بهدف التصدير.





وتم الاتفاق على بحث الشراكة مع الجانب الياباني وزيادة مساحة الأرض المؤجرة من شركة "اليابان لحلول الغذاء" بمزرعة جنوب التحرير بمحافظة البحيرة - والتي تتبع الشركة القابضة للتشييد - من 53 فدانا إلى 300 فدان، حيث تتولى الشركة اليابانية عمليات الزراعة والري والجني والبيع، على أن يتم تقاسم العوائد بين الشركتين.





وأبدى الوزير ترحيبه بالتعاون مع الشركة اليابانية موجها الشركة القابضة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن لتوقيع العقد النهائي بين الجانبين، كما عرض سيادته فرصة أخرى للشراكة والتي تتمثل في أرض بمساحة 28 ألف فدان ممهدة وصالحة للزراعة تابعة لشركة جنوب الوادي بتوشكى.





من جانبهم، أكد مسؤولو الشركة الحرص على تدريب وتأهيل العنصر البشرى المصرى وخلق بيئة عمل مميزة تنعكس على مستوى أداء الافراد وبالتالى الوصول بالمنتج إلى أعلى مستويات الجودة.





ويعد ذلك تحقيقا لأهداف الدولة في التوسع في تصنيع الحاصلات الزراعية لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية بهدف التصدير.











