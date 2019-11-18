Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير قطاع الأعمال العام يستقبل وفدًا من "اليابان لحلول الغذاء" لبحث التعاون المشترك

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 02:36 م
Advertisements
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال
أحمد الشيخ
Advertisements

استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركة "اليابان لحلول الغذاء - Japan Food Solutions"، بحضور المهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، لبحث التعاون المشترك.

واستمع الوزير إلى عرض تقديمي من مسؤولي الشركة حول نشاط شركة اليابان لحلول الغذاء، ومنتجاتها المختلفة والتي تتضمن صور تصنيعية متعددة للخضروات والفواكه المصرية بشكل مميز مع مراعاة معايير الجودة اليابانية الصارمة بهدف التصدير.

وتم الاتفاق على بحث الشراكة مع الجانب الياباني وزيادة مساحة الأرض المؤجرة من شركة "اليابان لحلول الغذاء" بمزرعة جنوب التحرير بمحافظة البحيرة - والتي تتبع الشركة القابضة للتشييد - من 53 فدانا إلى 300 فدان، حيث تتولى الشركة اليابانية عمليات الزراعة والري والجني والبيع، على أن يتم تقاسم العوائد بين الشركتين.

وأبدى الوزير ترحيبه بالتعاون مع الشركة اليابانية موجها الشركة القابضة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن لتوقيع العقد النهائي بين الجانبين، كما عرض سيادته فرصة أخرى للشراكة والتي تتمثل في أرض بمساحة 28 ألف فدان ممهدة وصالحة للزراعة تابعة لشركة جنوب الوادي بتوشكى.

من جانبهم، أكد مسؤولو الشركة الحرص على تدريب وتأهيل العنصر البشرى المصرى وخلق بيئة عمل مميزة تنعكس على مستوى أداء الافراد وبالتالى الوصول بالمنتج إلى أعلى مستويات الجودة.

ويعد ذلك تحقيقا لأهداف الدولة في التوسع في تصنيع الحاصلات الزراعية لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية بهدف التصدير.

 

 

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل| "راجح قاتل".. محامي محمود البنا يفجر مفاجأة جديدة في القضية

منذ يوم

"طلبت من صديقتي نشرها".. تصريحات مثيرة للفنانة صاحبة الصورة الفاضحة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

التشكيل الرسمي لمباراة مصر وجزر القمر.. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر مجانا رابط bein sport

منذ 37 دقيقة

عرض برازيلي لنجم الأهلي

منذ يوم

تعليق قوي لرئيس البرلمان على "قانون الذوق العام"

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أديب يكشف تفاصيل أنباء المصالحة القطرية العربية

منذ حوالي 16 ساعة

ياسر رزق يكشف مفاجأة عن محاولات إقناع السيسي بالاستمرار في حكم مصر

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. ممثل رافق محمد رمضان في الأسطورة يتهم زوجته بالخيانة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع كهربا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نيمار في طريقه إلى برشلونة بثغرة قانونية مثيرة

منذ حوالي 3 ساعات

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ حوالي 8 ساعات

"راجح قاتل" | "قضية هزت الرأي العام".. مرتضى منصور يقلب موازين محاكمة "البنا" شهيد الشهامة (تقرير مفصل)

منذ حوالي 19 ساعة

غضب في الأهلي بسبب فايلر

منذ حوالي 10 ساعات

ارتداء راجح للملابس البيضاء ورفض طلب مرتضى منصور.. تفاصيل الجلسة الثالثة في قضية محمود البنا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

"راجح عمل فيها عنتر تلا".. تفاصيل مرافعة مرتضى منصور بجلسة محاكمة قتلة "البنا"

منذ يوم

فضيحة تهز "ماسبيرو".. مذيعة تجمع بين زوجين أحدهما ممثل شهير

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:45 ص

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

مفاجأة.. ممثل رافق محمد رمضان في الأسطورة يتهم زوجته بالخيانة

04:13 م

التشكيل الرسمي لمباراة مصر وجزر القمر.. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر مجانا رابط bein sport

02:02 م

فضيحة تهز "ماسبيرو".. مذيعة تجمع بين زوجين أحدهما ممثل شهير

02:28 م

"طلبت من صديقتي نشرها".. تصريحات مثيرة للفنانة صاحبة الصورة الفاضحة (فيديو)

07:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: منتدى الشرق الأوسط: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت ملايين الدولارات للإخوان والقاعدة وحزب الله

ads
DMCA.com Protection Status