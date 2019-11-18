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عاجل.. مذيعة شهيرة تنجو من الموت بأعجوبة! (صور)

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 02:19 م
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حادث سير
حادث سير
الفجر الفني
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نجت المذيعة المعروفة لمياء فهمي عبد الحميد، ابنة مخرج الفوازير الشهير الراحل فهمي عبد الحميد من موت محقق بعد تعرضها لحادث سير.

وشاركت "لمياء" متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستجرام" مجموعة من صور السيارة بعد وقوع الحادث، وظهر من هذه الصور تهشم السيارة تمامًا، لافتًة إلى أنها نجت من موت محقق.

وأرفقت لمياء فهمي عبد الحميد تعليقًا على الصور قالت فيه: "والله شفت الموت الحمدلله".

وحاول العددي من متابعيها مواساتها بسبب هذا الحادث الأليم حيث تلقت العديد من التعليقات التي تدعو لها بالسلامة معربين عن سعادتهم بنجاتها من هذا الحادث وتمنوا لها السلامة.

نبذة عن لمياء فهمي عبدالحميد

-كانت لمياء فهمي عبدالحميد قد ابتعدت عن الإعلام لمدة خمس سنوات ثم عادت بعدها للعمل كمعدة برامج بعدما قررت ارتداء الحجاب.
-لم تستمر طويلًا في العمل كمعدة حيث انتقلت بعد ذلك إلي قناة ART عين والتي تُعتبر بداية انطلاقتها الحقيقية.
-قدمت لمياء عبد الحميد على قناة ART عين فقرة في برنامج "تفاحة آدم"، ثم تولت بعد ذلك مسؤولية إعداد وتقديم البرنامج بالكامل.
-أصبحت تقدم برنامج مع الدكتور مبروك عطية لمناقشة المشكلات الزوجية بحيث كان يظهر الدكتور معها بصفة الضيف الدائم لبرنامج "مكارم الأخلاق".
-قدمت مجموعة من البرامج منها "بيت المال" علي قناة "أعمال" لمناقشة المعاملات المالية وفق الشريعة الإسلامية.
-انتقلت للعمل ضمن الفريق الإعلامي لقنوات "الحياة" من خلال البرنامج الاجتماعي "كلام من القلب".

عاجل.. مذيعة شهيرة تنجو من الموت بأعجوبة! (صور)
عاجل.. مذيعة شهيرة تنجو من الموت بأعجوبة! (صور)
عاجل.. مذيعة شهيرة تنجو من الموت بأعجوبة! (صور)
عاجل.. مذيعة شهيرة تنجو من الموت بأعجوبة! (صور)
عاجل.. مذيعة شهيرة تنجو من الموت بأعجوبة! (صور)
عاجل.. مذيعة شهيرة تنجو من الموت بأعجوبة! (صور)
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مبروك عطية لمياء فهمي عبدالحميد قناة الحياة المذيعة لمياء فهمي عبدالحميد الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد

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