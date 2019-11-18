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رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط مباراة مصر NOW

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 02:13 م
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بوابة الفجر
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يستعد منتخب مصر YALLA SHOOT لمواجهة نظيره منتخب جزر القمر اليوم الإثنين 18 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات KORA GOAL من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021.
موعد مباراة مصر وجزر القمر
وستلعب مباراة منتخب مصر KORA ONLINE ضد منتخب جزر القمر اليوم في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية.
القنوات الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر
وستذاع مباراة منتخب مصر ضد منتخب جزر القمر اليوم في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق علي محمد علي.
نتيجة مباراة مصر الماضية في البطولة
وتعادل منتخب مصر KORA.LIVE مع نظيره منتخب كينيا إيجابيا بهدف لكل فريق منذ عدة أيام ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.
بث مباشر لمباراة مصر وجزر القمر
ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة مصر وجزر القمر اليوم في تصفيات أمم إفريقيا 2021 ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.
كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة مصر وجزر القمر اليوم في تصفيات أمم إفريقيا 2021 بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.
مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا
ويتواجد منتخب مصر YALLA SHOOT في المجموعة السابعة من مجموعات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021 رفقة كل من منتخب كينيا وجزر القمر وتوجو.
ترتيب مصر وجزر القمر في مجموعتهم
ويتواجد منتخب مصر KORA LIVE في المركز الثالث من جدول ترتيب مجموعته بتصفيات أمم إفريقيا 2021 برصيد نقطة وحيده من أصل مباراة واحده خاضها حتى الآن.
فيما يحتل منتخب جزر القمر KORA ONLINE صدارة جدول ترتيب المجموعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 برصيد 3 نقاط من أصل مباراة واحده أيضا خاضها حتى الآن.


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