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«اونلاين live» NOW: مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 02:12 م
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مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر
مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر
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تلعب مباراة منتخب مصر ضد منتخب جزر القمر اليوم في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية.
القنوات الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر
وستذاع مباراة منتخب مصر ضد منتخب جزر القمر اليوم في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق علي محمد علي.
تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد جزر القمر
ومن المتوقع أن يدخل منتخب مصر مباراة اليوم بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد فتحي، محمود علاء، أحمد حجازي، عبد الله جمعة.
خط الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، أحمد سيد زيزو، محمد مجدي أفشة، محمود حسن تريزيجيه.
خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.
نتيجة مباراة مصر الماضية في البطولة
وتعادل منتخب مصر مع نظيره منتخب كينيا إيجابيا بهدف لكل فريق منذ عدة أيام ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.
مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا
ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة من مجموعات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021 رفقة كل من منتخب كينيا وجزر القمر وتوجو.
ترتيب مصر وجزر القمر في مجموعتهم
ويتواجد منتخب مصر في المركز الثالث من جدول ترتيب مجموعته بتصفيات أمم إفريقيا 2021 برصيد نقطة وحيده من أصل مباراة واحده خاضها حتى الآن.
فيما يحتل منتخب جزر القمر صدارة جدول ترتيب المجموعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 برصيد 3 نقاط من أصل مباراة واحده أيضا خاضها حتى الآن.


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