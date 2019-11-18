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«يلا شوت» EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مصر محمد صلاح اليوم ON SPORT

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 02:09 م
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مشاهدة مباراة مصر
مشاهدة مباراة مصر
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KOORA STAR يستضيف منتخب جزر القمر نظيره منتخب مصر، فى مباراة قوية وحاسمه بالمجموعة السابعه من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها عام 2021 بالكاميرون، فى لقاء قوي تنتظره جماهير الكره المصريه اليوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر من أجل إستمرار الفراعنه بشكل جيد فى تصفيات كأس الأمم، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر وجزر القمر بتصفيات كأس الأمم الإفريقية YALLA SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة المباراة KOORA STAR.
KOORA ONLINE موعد مباراة منتخب مصر وجزر القمر
يحل منتخب مصر ضيف ثقيل على منتخب جزر القمر اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عصراً بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر وجزر القمر YALLA SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع للمشاهدة أونلاين عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.
القنوات الناقلة لمباراة مباراة منتخب مصر وجزر القمر
يحل منتخب مصر ضيف ثقيل على منتخب جزر القمر اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عصراً بتوقيت جرينتش،وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر وجزر القمر KOORA STAR، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة المباراة KOORA GOAL.
KOORA STAR وخاض منتخب مصر أولى مبارياته الرسمية تحت قيادة الجهاز الفنى الجديد للمنتخب المكون من حسام البدرى مدير فني ومحمد بركات مدير المنتخب وأحمد أيوب وطارق مصطفي فى منصب المدرب العام و سيد معوض المدرب المساعد وأيمن طاهر مدرب الحراس، أمام منتخب كينيا وتعادل بهدف لكل منتخب فى مباراة أقيمت يوم الخميس الماضي على ملعب برج العرب بالأسكندرية فى مباراة ضمن المباريات الاولى فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر وجزر القمر KOORA STAR، ويمكنكم مشاهدة المباراة YALLA SHOOT.
كورة ستار مشاهدة كباراة منتخب مصر اليوم الاثنين أمام جزر القمر على beIN Sport HD 1، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر وجزر القمر KOORA STAR.


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