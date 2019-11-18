حازم إمام يغيب عن الزمالك أمام الحدود

يفتقد فريق الزمالك لجهود حازم إمام لاعب الفريق خلال ودية حرس الحدود اليوم الإثنين ضمن الاستعداد لاستئناف بطولة الدوري.





وخاض الفريق سلسلة من المباريات الودية في الفترة الماضية لتجهيز اللاعبين من النواحي الفنية والبدنية وتعويض توقف بطولة الدوري في الوقت الحالي





ويأتي غياب حازم إمام بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية وخضوعه لتدريبات علاجية في الوقت الحالي.





ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي يوم 25 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري.





وتشهد المسابقة توقف في الوقت الحالي بسبب ظروف خوض بطولة افريقيا تحت 23 سنة.





ويلتقي المنتخب الوطني الأول اليوم الإثنين وديا أمام جزر القمر على ملعب الأخير





وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي عن مؤجلات بطولة الدوري بعد إستئناف المسابقة وعقب خوض منافسات بطولة إفريقيا تحت 23 سنة.

ويلتقي الزمالك مع إنبي يوم 25 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري بعدما كان مقرر خوضها قبل توقف بطولة الدوري.

ويحدد الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الأيام المقبلة الموعد النهائي للإعلان عن باقي لقاءات البطولة بداية من الجولة اسلابعة وحتى نهاية ديسمبر المقبل والرؤية الكاملة للمباريات المختلفة للأندية المصرية في افريقيا.

في الوقت الذي سيتريث مسئولو الجبلاية في الإعلان عن كل تفاصيل المرحلة الأخيرة من جدول البطولة بكل تفاصيل بالإضافة إلى مواعيدها تحسبا لأي تغييرات قد يجريها الكاف على مواعيد الجولات الأخيرة لدور المجموعات تبعا لتغيير موعد البطولة الأفريقية للمحليين الذي جرى مؤخرا مما قد يترتب عليه تغيير آخر على مواعيد بطولتي الأندية الأفريقية خلال شهري يناير وفبراير المقبلين.





واستغل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق فترة توقف الدوري في علاج بعض السلبيات والوصول باللاعبين إلى الفورمة المثالية على كافة المستويات بسبب تراجع الأداء قبل التوقف وتعرضه لبعض الانتقادات وهو ما جاء فترة التوقف بمثابة توقيت مناسب له من أجل علاج السلبيات القائمة.





وجدد مسئولو الزمالك الثقة في المدرب ورفضوا بشكل نهائي فكرة رحيله بسبب الحاجة إليه من كل الجوانب والثقة في إمكانياته ورؤيتهم أن الفريق عانى من بعض السلبيات قبل توقف المسابقة بسبب الإصابات لدى عدد من النجوم والغيابات الاضطرارية والتي أجبرت المدرب على تغيير مراكز بعض اللاعبين واللعب بتشكل اضطراري في بعض المواجهات وهو ما أثر بشكل سلبي لكنهم يتوسموا خيرًا في تغيير الأمور مع إستئناف بطولة الدوري من جديد في تحسن الأداء والعودة إلى العروض الجميلة والاستفادة من خبرات المدرب الكبيرة في القارة السمراء بالتفوق القاري وتحقيق تائج إيجابية في مسابقة دوري أبطال افريقيا حيث أوقعت القرعة الزمالك مع مازيمبي الكونغولي وزيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي.