التشكيل الرسمي لمباراة مصر وجزر القمر.. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر مجانا رابط bein sport

أعلن حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر عن تشذيل الفراعنه الذى يستعد لخوض لقائه الثانى بتصفيات كأس الأمم الإفريقية أمام منتخب جزر القمر اليوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر ضمن مباريات الجولة الثانية، خارج مصر، فى لقاء يسعى فيه منتخب مصر للعودة على النسار الصحيح للمنافسه على الصعود لكان 2021.





وسقط منتخب مصر الأول فى فخ التعادل أمام منتخب كينيا المباراة الماضيه، بعدما تقدم لمصر محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ثم تعادل مايكيل أولونجا لاعب كينيا فى الشوط الثانى من خطأ دفاعي.





وجاء تشكيل مصر كالأتى :





حراسة المرمى : محمد الشناوي





خط الدفاع : أيمن أشرف، أحمد حجازي، محمود علاء، محمد هاني





خط الوسط : طارق حامد، عمرو السولية





خط الوسط المهاجم : محمود حسن تريزيجيه، محمد مجدي قفشة، أحمد سيد زيزو





خط الهجوم : محمود عبدالمنعم كهربا.





وتواجد 3 تغييرات فى التشذيل أمام جزر القمر عن التشكيل الذى خاض به المنتخب مباراة كينيا الماضيه، قرر حسام البدري المدير الفنى جلوس كل من عبدالله جمعه وأحمد فتحي ظهيري مصر والبدء بكل من أيمن أشرف ومحمد هانى وأيضا جلوس حسين الشحات ومشاركة أحمد سيد زيزو من البداية.





ترتيب المجموعة قبل مباراة مصر وجزر القمر





جزر القمر 3 نقاط





مصر نقطة





كينيا نقطة





توجو بلا نقاط







