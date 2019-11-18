رامي جمال يشوق محبيه لحلقته مع صاحبة السعادة (صور)

أصابته مؤخرًا بمرض البهاق



وكان رامي، قد أعلن مؤخرًا، عن إصابته بمرض البهاق، وذلك من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ووضع محبيه أمام أمرين وهما:" أن يعتزل الغناء، أو أن يتقبلوا شكله بعدما ظهر عليه علامات المرض"، وعندما كتب رامي تلك الكلمات، قام محبيه على الفور بالتعليق على ما كتبه، و أعربوا له عن أنهم يرغبون في استمراره للغناء، متمنيين له بالشفاء العاجل .





ومن الجدير بالذكر ، أن رامي يستعد حاليًا لطرح أحدث ألبوماته الغنائية، ويتعاون في ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء من ضمنهم أحمد المالكي، و تامر حسين، كما يقدم ديو غنائى يجمع بينه وبين زوجته



وجه الفنان رامي جمال، رسالة إلى صاحبة السعادة، الفنانة إسعاد يونس، بعد استضافتها له في برنامجها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".حيث نشر "رامي" مجموعة من الصور الخاصة به، ظهر رامي في الصور وهو برفقة الفنانة إسعاد يونس، وعلق على الصور قائلاً: "أستنوا الحلقة اللي هي بالنسبالي أهم مقابلة عملتها، علشان كمية الحب والطاقة اللي شفتها من صاحبة السعادة، والكرو بتاعها اللي بتكمل طاقة الحب اللي إديتوهالي، أنا والله محظوظ، الحمد لله بحبك يا أس أس وبحب الكرو بتاعك، وبحب كل اللي وصللي حب ودعم قلوبكم مكسب ".