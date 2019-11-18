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موعد مباراة مصر وجزر القمر اليوم في تصفيات أمم أفريقيا والقنوات الناقلة.. غياب نجمي المنتخب عن اللقاء

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:59 م
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المنتخب المصري - صورة أرشيفية
المنتخب المصري - صورة أرشيفية
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موعد مباراة مصر وجزر القمر اليوم في تصفيات أمم أفريقيا والقنوات الناقلة.. غياب نجمي المنتخب عن اللقاء

يخوض المنتخب المصري مباراة في غاية الأهمية اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2019 ضد غريمه منتخب جزر القمر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجمعوات في تصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقيا، وفيما يلي نقدم لكم موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة للقاء.

موعد مباراة منتخب مصر وجزر القمر

يحل منتخب مصر بقيادة حسام البدري ضيفًا على ملعب استاد دي موروني لمواجهة منتخب جزر القمر، وتقام مباراة مصر وجزر القمر في تمام الساعة 3:.. مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 4:00 مساءًا بتوقيت السعودية، والساعة 5:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، والساعة 2:00 بتوقيت المغرب.

غيابات منتخب مصر ضد جزر القمر في مباراة اليوم

- يغيب نجم منتخب مصر محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بسبب الإصابة التي تعرض لها مع الرايدز في مبارت ضد مانشستر سيتي بالدوري الانجليزي، كما غاب محمد صلاح عن المشاركة في مباراة كينيا الماضية.

- ويغيب النجم حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي، بسبب الإصابة القوية على مستوى الركبة، ويستمر غيابه لمدة شهرين.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر

وتبث مجموعة قنوات بين سبورتس beIN SPORTS الرياضية جميع مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، ويمكنك مشاهدة مباراة مصر ومنتخب جزر القمر عبر قناة بين سبورتس beIN SPORTS الرياضية 1 HD.

ترتيب المجموعة السابعة قبل مباراة مصر وجزر القمر

وتعادل المنتخب المصري ضد غريمه الكيني بنتيجة هدف لكل منتخب في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بينما حقق منتخب جزر القمر فوزا هاما على منتخب توجو خارج ملعبه بنتيجة هدف نظيف.

وبذلك، يحتل منتخب جزر القمر صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يأتي منتخب كينيا في المركز الثاني برصيد نقطة وحيدة، ويأتي المنتخب المصري في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ويتزيل منتخب توجو ترتيب المجموعة بدون نقاط.

موعد مباراة مصر وجزر القمر اليوم في تصفيات أمم أفريقيا والقنوات الناقلة.. غياب نجمي المنتخب عن اللقاء
موعد مباراة مصر وجزر القمر اليوم في تصفيات أمم أفريقيا والقنوات الناقلة.. غياب نجمي المنتخب عن اللقاء
موعد مباراة مصر وجزر القمر اليوم في تصفيات أمم أفريقيا والقنوات الناقلة.. غياب نجمي المنتخب عن اللقاء
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