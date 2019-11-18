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اسعار الذهب اليوم الاثنين 18-11-2019 في لبنان

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:46 م
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الذهب في لبنان
الذهب في لبنان
محمد المسلمي
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استقرات اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم السبت 16-11-2019  مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.

 اسعار الذهب اليوم الاثنين 18-11-2019  في لبنان

 وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،135.23  بـ ليرة لبنانية  ، والذهب "عيار21"، 157.77  بـ ليرة لبنانية  ، وسعر "عيار 24" 180.3  بـ ليرة لبنانية   .

 وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 90.15  بـ ليرة لبنانية   للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الاثنين 18-11-2019  في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار

  اسعار الذهب اليوم الاثنين 18-11-2019  في لبنان


سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ ليرة لبنانية

عيار الذهب

46.94$

71.031

اسعار الذهب عيار 24

43.03$

65.112

سعر الذهب عيار 22

41.07$

62.153

اسعار الذهب عيار 21

35.20$

53.274

اسعار الذهب عيار 18

27.38$

41.435

سعر الذهب عيار 14

23.38$

35.168

سعر الذهب عيار 12

1.460$

35.515

اسعار أوقية الذهب

328.58$

497.228

اسعار جنيه الذهب

46.939$

71.030.836

اسعار كيلو الذهب

 

 

 

 

 

 

 

  اسعار الذهب اليوم الاثنين 18-11-2019  في لبنان

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في لبنان

اليوم

عيار 12

عيار 18

عيار 21

عيار 24

16 نوفمبر

41.435

53.274

62.153

71.031

15 نوفمبر

41.409

53.241

62.114

70.986

14 نوفمبر

41.645

53.544

62.468

71.391

13 نوفمبر

42.314

54.404

63.471

72.537

11 نوفمبر

42.112

54.145

63.169

72.192

 

 

 

 

 

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