"ليست المرة الأولى".. جارة المطربي الشعب تكشف تفاصيل واقعة الطفلين



مبينة أنها تعهدت أمس أمام وكيل النيابة باصطحاب الطفلين صباح اليوم إلى دار الرعاية، وذلك بعد سماحه بمبيت الطفلين معها في الشقة.



وأوضحت أن الطفلين، شادى 4 سنوات ويزن 3 شهور، لسيت المرة الآولى التي تلقيهما الام على السلم ولكنها فعلت ذلك مرتين، حيث تضعهما على باب الشقة وتطرق باب شقتنا وتقول ان والدهما سيآتي لأخذهما.



وأضافت أن الأم تركتهما منذ شهر بنفس هذا المنظر، وبعد فترة جاءت الأم تسأل هل جاء والدهم لأخذهم وذهبت ثانية إلى حيث جاءت واتصلت بصاحبة المنزل الذى يسكنوا به واتصلت ايضا" بنجدة الطفل ولكن جاءت واخذتهم ولم نستكمل الاجراءات.



ولكن هذه المرة لم تترك الباب حيث ووضعتهما وانصرفت وفى الصباح الباكر رآينا طفل نائم والاخر يصريخ فقمنا بإدخالهما لدينا وطرقت باب شقتهم فلم يستجيب منهم احد وقمت بالإتصال تليفونيا" لم يستجب ايضا" احد واتضح ان الأطفال قضوا الليل بكاملة على السلم واتصلنا عليها ولكنها بمنتهى الجفاء قالت "مليش دعوة وأبوهم هيجي ياخدهم".



يذكر ان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بحضور سيدة إلى القسم وبصحبتها طفلين، أحدهما ٣ سنوات والآخر رضيع، عثرت عليهما ملقيان أمام منزل جارها وأكدت أنهما نجليه.



وتم إجراء تحريات عن الواقعة، وتبين أن الطفلين لأب يعمل مطربا شعبيا، فلسطيني الجنسية يدعى "ش. ا"، وأم مصرية تدعى "س.ال.ع" "ربة منزل"، وأن هناك خلافات بينهما بعد انفصالهما، وأن الزوج متزوج من ٤ سيدات، وقام كل من الزوج والزوجة عقب الانفصال بالتهرب من مسئولية الطفلين، وتبادلا تركهما أمام منزلهما والهروب، حتى عثرت عليهما السيدة جارتهما، وقامت بالإبلاغ عنهما.



وتحرر محضر بالواقعة تحت رقم 12255 ادارى اول طنطا واخطرت النيابة للتحقيق.

كشفت سوسن الخولي، جارة المطرب الشعبي وطليقته إلقاء طفليهما في الشارع بمدينة طنطا، أن الطفلين تم ايداعمها صباح اليوم بدار الرعاية، وذلك برفقة مندوبين من نجدة الطفل بالغربية.