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kora star| مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بتاريخ 18-11-2019 تصفيات كأس أمم أفريقيا "يلا شوت HD"

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:45 م
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مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر
مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر
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فشل المنتخب المصري في تحقيق الفوز على واكتفى بتعادل إيجابي مخيب للآمال معه بهدف لكل فريق في المباراة التي أُقيمت في حساب الجولة الأولى من دور المجموعات في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر لها في الكاميرون.
عانى المنتخب المصري من غياب نجمه الأول محمد صلاح نجم ليفربول بسبب الإصابة وعلى الرغم من تأكيدات البدري على تواجد أكثر من بديل لصلاح لكن لم يظهر ذلك ووضحت المعاناة المصرية هجوميًا بصورة واضحة.
ولن يكون أمام زملاء صلاح سوى تحقيق الفوز لتجنب الدخول في حسابات وفي نفس الوقت لامتصاص الضغط الكبير الواقع على كاهلهم من قبل الجماهير المصرية الغير راضية بكل المقاييس عن الآداء المقدم من كتيبة البدري.
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