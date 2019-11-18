هنا شيحة توجه رسالة لأسرتها





وعلقت هنا على الصور قائلة:": أبي وأمي أشكركوا على الحب وأشكركوا على الوفاء وأشكركوا على التربية، أنتم لي مثال الحب الاسمى والأنقى".

والصورة الأخرى علقت هنا عليها قائلة :" حبيبي يا أبي، ربنا يديك الصحة والعافية".



مشاركة هنا شيحة في"نصيبي وقسمتك 3"



وفي سياق آخر، يُشار أن هنا شاركت مؤخرًا في الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" بحكاية "اتفضل فى الصالون"، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، و حكاية" اتفضلوا في الصالون"من إخراج مصطفى فكري، بطولة هنا شيحة، فراس سعيد، أحمد جمال السعيد، أحمد رفعت، ونانسي صالح.

تهتم الفنانة هنا شيحة، بمشاركة متابعها صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".حيث نشرت هنا مجموعة من الصور الخاصة بها ، وذلك عبر خاصية "الستوري" على موقع "إنستجرام"، ظهرت هنا في الصور وهي برفقة نجلها، والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، ووالدتها.