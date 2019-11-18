أونلاين NOW: مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NQW Egypt رابط مصر beIN SPORTS مباشر جودة متعددة

شاهد بث مباشر COOL KORA لمباريات تصفيات أمم إفريقيا 2021، ويواجه منتخب مصر بقيادة حسام البدري نظيره منتخب جزر القمر اليوم الاثنين 18 / 11 / 2019، علي استاد "مالوزيني" ملعب الأخير بالعاصمة "موروني"، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة من التصفيات الإفريقية، تابع لايف مباراة الفراعنة KORA STAR.

بث مباشر مباراة مصر ضد جزر القمر KORA ONLINE اليوم الاثنين:

مشاهدة بث مباشر مباراة منتخب مصر ضد جزر القمر NOW ماتش اليوم الاثنين 18 / 11 / 2019، تابع ONLINE مباراة منتخب الفراعنة على رابط الاسطورة LIV7HD، مشاهدة مباشرة بدون تقطيع مباراة (مصر × جزر القمر) علي BEIN SPORTS CONNECT، حيث يتطلع منتخبنا الوطني لتحقيق الفوز على مضيفه جزر القمر وحصد أول 3 نقاط في مشواره بالتصفيات الإفريقية وتعويض إخفاقه بالجولة الأولي بعد التعادل مع كينيا 1-1، شاهد لايف مباراة منتخب الساجدين على KORA GOAL بجودة فائقة.

موعد بث مباشر مباراة مصر ضد جزر القمر KOOORA4GOAL اليوم:

يلا شوت الجديد – YALLA SHOOT PLUS بث مباشر مباريات تصفيات أمم إفريقيا (الكاميرون 2021)، حيث تنطلق مباراة منتخب مصر ضد منتخب جزر القمر اليوم الاثنين الموافق الثامن عشر من شهر نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة وجزر القمر، والواحدة ظهرًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، تابع بث مباشر YALLA KORA مباراة منتخبنا الوطني في التصفيات الإفريقية.

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة جزر القمر KORA LIVE TV:

كورة حصري – بث مباشر مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا YALLA LIVE، حيث يتصدر منتخب جزر القمر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، يأتي خلفه منتخبي مصر وكينيا ولكل منهما نقطة وحيدة، بينما يتذيل ترتيب المجموعة منتخب توجو بدون نقاط، شاهد البث المباشر لمباراة منتخب الفراعنة علي رابط YOUTUBE، ويخوض منتخبنا مباراة اليوم بالزي التقليدي (علم مصر) القميص الاحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، تابع المباراة المنتظرة بجودة فائقة تناسب جميع السرعات KOOORA4HD.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد جزر القمر KORA HA7SRY اليوم:

شاهد بث مباشر لمباراة مصر وجزر القمر علي تليفزيون ALAAN TV، بث مباشر مباريات تصفيات أمم إفريقيا 2021 (تايم سبورت)، تابع بدون تقطيع مباراة حسام البدري KORA LIVE، حيث يمكنكم متابعة بث مباشر لمباراة منتخبنا الوطني ضد منتخب جزر القمر، اليوم الاثنين، على قنوات BEIN SPORTS HD 1 بتعليق المصري (علي محمد علي)، كما يوفر موقع الفجر الرياضي روابط بث مباشر NOW لمباراة مصر عبر رابط KOOORA4LIVE







