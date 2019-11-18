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أيوشمان كورانا يشيد بمظهر أمير خان في فيلم Laal Singh Chaddha

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:39 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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أشاد أيوشمان كورانا، بمظهر عامر خان في فيلم Laal Singh Chaddha، استخدم بطل فيلم Bala وسائل التواصل الاجتماعي للثناء على عامر خان.


في عيد ميلاده الـ 54 في مارس من هذا العام، أعلن عامر خان عن فيلمه التالي Laal Singh Chaddha، والآن بعد ثمانية أشهر، كشف سيد الكمال في بوليوود عن مظهره من الفيلم الذي طال انتظاره.


عند مشاركة الملصق ذي النظرة الأولى، كتب عامر: "أنا لال سينغ تشاندها".


مرتديًا قميصًا ورديًا وعمامة وردية، عامر يبدو بريئًا مثل لال سينغ شادها، وحتى أيوشمان كورانا في رهبة من الممثل.


أيوشمان، الذي يقود نجاح فيلم Bala، انتقل إلى تويتر ليشيد بمظهر عامر خان في لال سينغ تشادها، وكتب أيوشمان كورانا: "ياللروعة أفلامك تستحق الانتظار يا سيدي، أنت مصدر إلهام".


في الآونة الأخيرة فقط، كشف أيوشمان كورانا أنه معجب كبير ب عامر خان، خلال جلسة اسأل أيوشمان على تويتر، قام بطل فيلم Dream Girl بالكشف عن ذلك.


عندما قالت إحدى المعجبات أنها تنتظر أفلام أيوشمان بعد أفلام عامر خان، أجاب أيوشمان قائلًا: "أنا معجب جدًا بعمل عامر خان وأتعلم منه دائمًا، إنه أحد أيقونات السينما الهندية وهو مصدر إلهام كبير لي، قابلتُه في موقع تصوير فيلم dangal وذُهلت من بساطته ووضوح أفكاره".

قبل بضعة أيام من كشف النقاب عن أول نظرة له، أصدر عامر خان أول بوستر من الفيلم المنتظر Laal Singh Chaddha.

وهذا الفيلم، الذي يقوم ببطولته أيضًا كارينا كابور خان، أخرجه أفسايت شاندان، وفيلم Laal Singh Chaddha هو النسخة الهندية الجديدة الرسمية لفيلم توم هانكس في هوليود في عام 1994 Forrest Gump، ومن المقرر أن يعرض الفيلم على الشاشات في الكريسماس 2020.

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