إيقاف شاب إفتكّ سيارة تاكسي تحت التهديد بسكين في سيدي حسين

تعرض سائق سيارة أجرة تاكسي بتاريخ 25 اكتوبر 2019، إلى افتكاك سيارته بجهة سيدي حسين بتونس العاصمة من قبل شخص، قام بتهديده بواسطة سكين كبير الحجم واقتياده الى مكان منزوي أين اعتدى عليه بالعنف واستولى على سيارته، التي تجول بها لينتهي الامر بالاصطدام بعمود كهربائي مما تسبب في الإضرار بها.





وقد قامت الادارة الفرعية للقضايا الإجرامية في مرحلة أولى، بحصر الشبهة في شخص (32 سنة) من ذوي السوابق العدلية، وإدراجه بالبحث ليتم القبض عليه بتاريخ 14 نوفمبر 2019.



