روسيا: الإفراج عن ثلاث سفن أوكرانية محتجزة في مضيق كيرتش

سلمت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، الجانب الأوكراني ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية تم احتجازها بالقرب من مضيق كيرتش لانتهاكها الحدود.

وأصدرت وزارة الخارجية الروسية، بيانًا أعلنت فيه أنه تم تسليم السفن الأوكرانية المحتجزة لدى روسيا إلى كييف، مؤكدة أن روسيا ستستمر في التصدي لأي استفزازات على حدودها بقوة.

وأضاف البيان، أنه تم تسليم ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية إلى الجانب الأوكراني، والتي انتهكت الحدود الروسية في 2018، بعملية استفزاز من قبل كييف على مضيق كيرتش".

وتابع البيان: "الجانب الروسي يعتزم مواصلة التصدي لأي استفزازات على حدوده بقوة، بما في ذلك بهدف ضمان سلامة الملاحة وفقا للقانون الروسي والمعاهدات الثنائية وغيرها من القانون الدولي الواجب التطبيق.

ذكرت البحرية الأوكرانية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأحد، أن سفنًا حربية روسية أطلقت النار على سفن حربية أوكرانية، بعدما تركت منطقة الاثني عشر ميلا القريبة من مضيق "كيرتش".

ووفقا لوكالة "أسوشيتيد برس"، احتجزت السفن الحربية الروسية، ثلاث سفن أوكرانية، مشيرة إلى إصابة 2 من

طاقم السفن الأوكرانية نتيجة إطلاق النار عليها.

وقال البيان إن السفن الحربية الروسية أطلقت النار من أجل القتل.

وفي وقت سابق، كانت السفن الحربية الأوكرانية قد اقتربت من شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا.