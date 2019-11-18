«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر ON SPORT كورة لايف رابط مصرII7SRY يلا شوت ماتش مصر اليوم

يواجه المنتخب الوطني جرز القمر في الثالثة عصراً اليوم الاثنين على ملعب "بيانفينو سينكو"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة في تصفيات أمم أوروبا 2022 بالكاميرون.

ويسعى المنتخب المصري إلى مصالحة جماهيره بعد تعثره خلال المواجهة الأخيرة أمام كينيا، خاصة أن التعثر مجدداً سيصعب الأمور كثيراً على الفراعنة.

كورة اون لاين مشاهدة ماتش مصر وجزر القمر بث مباشر تصفيات كأس أمم أفريقيا

كورة اون لاين مشاهدة ماتش مصر وجزر القمر بث مباشر تصفيات كأس أمم أفريقيا، حيث تعادل المنتخب المصري أمام كينيا بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما يوم الخميس الماضي.

وأحرز هدف منتخب مصر محمود كهربا، بعدما استغل خطأ قاتل من مدافع كينبا الذي مرر الكرة بالخطأ ليستغلها كهربا ويسكنها في الشباك.

بينما هدف جزر القمر فقد جاء من خطأ قالت من الدفاع المصري الذي مرر عدة كرات خاطئة، استغلها المنتخب الكيني ليحرز هدف التعادل.

كورة اون لاين مشاهدة ماتش مصر وجزر القمر بث مباشر تصفيات كأس أمم أفريقيا

كورة اون لاين مشاهدة ماتش مصر وجزر القمر بث مباشر تصفيات كأس أمم أفريقيا، بينما فريق جزر القمر فقد نجح في تحقيق انتصار ثمين على توجو خارج أرضه ليحصد ثلاث نقاط هامة للغاية ويتصدر المجموعة.