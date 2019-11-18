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فنان مُلحد يعلن اعتزاله واعتناقه للإسلام.. من هو؟

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:23 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر الفني
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فاجئ الفنان الباكستاني حمزة على عباسي، متابعيه بقرار اعتزاله للحياة الفنية نهائيا، وابتعاده عن كل ماهو لا علاقة بالوسط الفني، موضحا أنه سوف يتفرغ للدعوة للدين الإسلامي وهو الأمر الذي تسبب اثارة دهشة وحيرة الكثير من متابعيه.


ونشر الفنان الباكستاني حمزة على عباسي فيديو عبر حسابه الشخصي بوسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن قراره بالتخلي أن هذا القرار جاءا بعد 10 سنوات من البحث، والقراءة في الدين الإسلامي.


واكد الفنان الباكستاني أنه سوف يتفرغ للدعوة إلى الدين الإسلامي، وأنه سيبتعد تماما عن التمثيل والحياة الفنية، وسيقضي باقي أيام عمره في الحديث عن الدين الإسلامي فضلا عن أنه قرر أن ينتج فيلم وثائقيا عن الديانة الإسلامية ليعرف الناس بها، لتصحيح المفاهيم المغلوطة التي اتخذها البعض عنه.


ومن المعروف عن الفنان الباكستاني حمزة علي عباسي، أنه أصبح ملحدًا عندما كان عمره 14 إلى، وكشف ذلك في مقطع فیدیو شارك به موضحا كيف "أعاده العلم" إلى الدين مرة أخرى.







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