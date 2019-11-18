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ART تشارك بفيلمين من إنتاجها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:22 م
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بيك نعيش
بيك نعيش
أحمد رمضان متولي
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تشارك قنوات راديو وتلفزيون العرب ART  بفيلمين من إنتاجها المشترك، في فعاليات الدورة ٤١ لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي ينطلق في الفترة من ٢٠ إلى ٢٩ نوفمبر الجاري.

 

وتأتي مشاركة قنوات ART في المهرجان من خلال مسابقة الأفلام الدولية بالفيلم اللبناني "جدار الصوت" للمخرج أحمد غصين، وهو الفيلم الذي حصد ٣ جوائز في الدورة ٧٦ لمهرجان فينسيا في شهر سبتمبر الماضي.

 

كما تشارك ART في مسابقة "آفاق السينما العربية" بالفيلم التونسي "بيك نعيش" للمخرج مهدي البرصاوي، بطولة سامي بو عجيلة، الذي فاز بجائزة أحسن ممثل عن دوره بالفيلم في قسم آفاق بمهرجان فينسيا الماضي.

ART تشارك بفيلمين من إنتاجها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
ART تشارك بفيلمين من إنتاجها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
ART تشارك بفيلمين من إنتاجها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
ART تشارك بفيلمين من إنتاجها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
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