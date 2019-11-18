انخفاض اسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين 18/11/2019 في مصر.. اعرف سعر جرام الذهب جميع الأعيرة

انخفضت اسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2019 خلال تعاملات اليوم في محلات الصاغة في مصر، حيث انخفض سعر الذهب مما يعادل جنيهًا للجرام، ويرجع انخفاض اسعار الذهب إلى الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وفيما يلي نفدم لكم سعر جرام الذهب اليوم بجميع الأعيرة.





سبب انخفاض اسعار الذهب اليوم





وبعد انخفاض سعر الأوقية العالميةــ نتيجة لقرار الولايات المتحدة بشأن الحرب التجارية بينها وبين الصين، اعرف اسعار الذهب اليوم الإثتين 18/11/2019: