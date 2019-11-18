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انخفاض اسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين 18/11/2019 في مصر.. اعرف سعر جرام الذهب جميع الأعيرة
الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:20 م
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انخفضت اسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2019 خلال تعاملات اليوم في محلات الصاغة في مصر، حيث انخفض سعر الذهب مما يعادل جنيهًا للجرام، ويرجع انخفاض اسعار الذهب إلى الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وفيما يلي نفدم لكم سعر جرام الذهب اليوم بجميع الأعيرة.
سبب انخفاض اسعار الذهب اليوم
وبعد انخفاض سعر الأوقية العالميةــ نتيجة لقرار الولايات المتحدة بشأن الحرب التجارية بينها وبين الصين، اعرف اسعار الذهب اليوم الإثتين 18/11/2019:
اسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين 18/11/2019 في مصر
سعر الذهب اليوم عيار 18 يسجل 570 جنيهًا للجرام.
سعر الذهب اليوم عيار 21 يسجل 665 جنيهًا للجرام.
سعر الذهب اليوم عيار 24 يسجل 760 جنيهًا للجرام.
سعر الجنيه الذهب اليوم يصل لـ 5,334 جنيهًا.
اسعار الذهب اليوم الاثنين في محلات الصاغة
سعر جرام الذهب عيار 12 يسجل 375 إلى 376 جنيهًا.
سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 يسجل 437 إلى 439 جنيهًا.
سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 يسجل 570 جنيهًا.
سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ما قيمته 660 جنيهًا.
سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 ما قيمته 680 جنيهًا.
سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 يسجل 760 جنيهًا.
سعر الأونصة اليوم يسجل 23.316 إلى 23.387 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 5.248 إلى 5.264 جنيهًا.
سعر كيلو الذهب اليوم يسجل 749.714 إلى 752.000 جنيهًا.
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