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PLUS LIVE| مشاهدة مباراة مصر EGYPT وجزر القمر بث مباشر بتاريخ 18-11-2019 تصفيات كأس أمم أفريقيا

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:18 م
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مشاهدة مباراة مصر EGYPT وجزر القمر
مشاهدة مباراة مصر EGYPT وجزر القمر
الفجر الرياضي
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يلاقي منتخب مصر الأول نظيره جزر القمر في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وكان منتخب مصر قد تعادل أمام كينيا بهدف لكل فريق في الجولة الأولي من البطولة الإفريقية.

موعد مباراة مصر وجزر القمر اليوم
تنطلق مباراة مصر وجزر القمر اليوم الإثنين في تمام الساعة 03:00 بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر
 تذاع مباراة مصر وكينيا عبر فضائية بي إن سبورتس 1 المشفرة، في البطولة الإفريقية.

مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت او المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.

مباراة مصر وجزر القمر تأتي ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم افريقيا لحساب المجموعة السابعة.

ويسعى الفراعنة لتعويض تعادلهم المخيب في الجولة الأولى أمام منتخب كينيا 1-1.

موعد مباراة مصر وجزر القمر سيكون يوم الاثنين 16:00 بتوقيت مكّة المكرمة عبر beIN SPORTS HD 1. ويسبق المباراة استديو تحليلي ينطلق في تمام الساعة 15:30.

مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر في بث مباشر عبر الانترنت


يلتقي منتخب مصر نظيره جزر القمر غدًا الاثنين الموافق 18 نوفمبر الحالي، في إطار مباريات ذهاب الجولة الثانية من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

موعد المباراة والقنوات الناقلة
ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وجزر القمر على ملعب "مالوزين" في تمام الساعة 3 عصرًا، ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات beIN Sports HD 1، و"تايم سبورت" بث أرضي.



وكان منتخب مصر تعادل أمام كينيا في الجولة الأولى على ملعبه بنتيجة 1-1، فيما نجح منتخب جزر القمر في الفوز على توجو خارج الديار بهدف دون رد.

وتعد المباراة التي تجمع المنتخبين غدًا هي الأولى بين مصر وجزر القمر في تاريخ المنتخبين، سواء في التصفيات أو في أمم أفريقيا، وحتى على صعيد المواجهات الودية.

موعد مباراة مصر وجزر القمر اليوم
تنطلق مباراة مصر وجزر القمر اليوم الإثنين في تمام الساعة 03:00 بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر
 تذاع مباراة مصر وكينيا عبر فضائية بي إن سبورتس 1 المشفرة، في البطولة الإفريقية.

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