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خبير اقتصادي: مصر أصبحت قبلة الاستثمارات في العالم

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:18 م
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الدكتور شريف الخريبي
الدكتور شريف الخريبي
رقية جمال
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قال الدكتور شريف الخريبي، الخبير الاقتصادي، إن القارة الإفريقية أصبحت محط أنظار جميع القوى الاقتصادية الكبرى في العالم، نتيجة لأنه بالرغم ما حدث في هذه القارة من استنزاف، إلا أنها مازالت الأغنى في المصادر الطبيعية وحجم المشروعات المطلوبة تنفيذها لتنميتها.

وأضاف "الخريبي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن أهم مبادرة لتنمية إفريقيا هي المبادرة الصينية الحزام والطريق، التي يشمل المحور الجنوبي منها جزء كبير من دول شرق ووسط إفريقيا ويتقاطع بصورة عرضية ليشمل باقي دول القارة، والرئيس عبد الفتاح السيسي طالب مجموعة العشرين، بالاهتمام بمشروعات البنية التحتية في إفريقيا باعتباره رئيس الاتحاد الافريقي، مشددًا على أنه بدون البنية التحتية لن يكون هناك مشروعات استثمارية في إفريقيا.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر الآن بعد تنفيذ خطة البنية التحتية خلال الـ 4 سنوات الماضية أصبحت قبلة الاستثمارات في العالم، وآخر تقرير أعلن أن مصر وحدها استحوذت على ربع الاستثمارات الخارجية في القارة الإفريقية بأكملها خلال النصف الأول من هذا العام.
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