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"صرف صحي الإسكندرية" يستعرض خطة الاستعداد للنوات المقبلة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:17 م
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اللقاء
اللقاء
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عقد الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، الاجتماع الدوري لمتابعة استعدادات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية للنوات القادمة ومناقشة خطة تطهير الشنايش ومشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها علي مستوى المحافظة. بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام المحافظة، اللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد، اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، العقيد محمد السيد المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الأحياء.

وخلال الاجتماع استعرضت شركة الصرف الصحي الأعمال التي تم تنفيذها للاستعداد للنوات القادمة حيث تمركز بدالة احتياطية أمام شيراتون المنتزه وذلك عقب رصد جمع المياه الأمطار بالمنطقة، كما تم تغيير الشنايش القديمة بأخرى جديدة بطول طريق المعمورة السياحي عقب الانتهاء من أعمال الرصف، وتم الانتهاء من تعلية جميع المطابق من اول مزلقان المعمورة الشاطئ وطريق المعمورة السياحي، وتمركز بدالة بمحيط كلية الفنون الجميلة طريق الحرية بمنطقة جناكليس لمنع تراكم مياه الأمطار خلال النوات، وكذا تمركز سيارة شفط وبدالة بمحيط فندق أزور بطريق الكورنيش وكذا أمام كوبري كليوباترا، وتمركز سيارة السيول أمام موقف كم ٢١ بالعجمي.

أما عن المشروعات التي تمت لخدمة المناطق الساخنة؛ تم إنشاء شنايش بالجهة القبلية من أمام محطة مياه المنشية بالطريق الزراعي، وإنشاء خط صرف بشارع ٢٥ بحرية بمنطقة طوسون لمنع خروج المياه بطريق الطابية أثناء هطول الأمطار، كما تم الإنتهاء من أعمال تحسين الصرف وإنشاء شنايش أسفل كوبري منشةوذلك عقب تكرار تراكم المياه أسفل الكوبري خلال النوات، وكذا تم إنشاء شنايش لتصريف مياه الأمطار بشارع مستشفى أبو قير بمنطقة البحر الميت، كما تم إنشاء شنايش جديدة بمنطقة الطب البيطري بمحطة مصر، وتطهير ٥مواسير أسفل الطريق الدولي الساحلي، وتم معالجة أعمال الهبوط التي تمت بعزبة الشامي بطريق مصطفى كامل بالرأس السوداء، كما تم إحلال وتجديد فرعة الصرف الصحي لوجود كسر بها بشارع مصطفى الخادم بكامب شيزار.
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