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"هتلبسوا الشتوى قريبا".. هيئة الأرصاد تكشف بداية الصقيع والسيول بمصر

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:52 م
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أرشيفية
أرشيفية
نجلاء البسيوني
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قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك موجة من الطقس السيئ ستتعرض لها البلاد قريبا.

وأضاف صابر، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن بإمكان المواطنين ارتداء الملابس الشتوية بشكل كامل، بداية من يوم 10 ديسمبر المقبل، موضحا أن البلاد ستشهد مجموعة كبيرة من السحب الكثيفة قادمة إلى مصر من جنوب أوروبا.
وتابع أن هناك موجة أمطار ستتعرض لها البلاد لن تكون قبل 6 أيام إلى أسبوع، ومن المحتمل أن تحدث سيول فى محافظات الصعيد والمدن الساحلية بسبب سقوط الأمطار الغزيرة.

رواد مواقع التواصل "الشتا راح فين"؟

وأثارت مخلفة الطقس توقعات هيئه الأرصاد الجوية بخصوص سقوط الأمطار جدل واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث علق رواد مواقع التواصل اللى اجتماع على عدم سقوط أمطار «الشتا راح فين؟» 

تحذيرات هيئة الأرصاد السابقة 

وكانت هيئة الأرصاد قد حذرت أول أمس من سقوط أمطار متوسطة إلى شديدة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتكون غزيرة ورعدية وتصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما نوهت الأرصاد إلى وجود كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا تتسبب في انخفاض درجات الحرارة بقيم من 4-5 درجات لتصل درجات الحرارة إلى 26 أو 27 درجة، إلا أننا شهدنا ارتفاع درجات الحرارة. 

ارتفاع درجات الحرارة، اليوم، على عكس المتوقع والتنبؤات، جعل الكثير من المواطنين يبدون استغرابهم، ويطلقون العديد من الكوميكسات الساخرة عن أحوال الطقس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متسائلين عن "الأمطار والسيول"، بطريقة فكاهية قائلين "ماحسيناش بحاجة"، "الجو كان حر والشمس طالعة".

وعن توقعات هيئة الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة، فمن المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، السبت، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الأحد.

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هيئة الأرصاد الجوية فصل الشتاء بداية الشتاء الدكتور أشرف صابر الارصاد الجوية وحالة الجو الارصاد الجوية

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